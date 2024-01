Geosphere Austria hat für die Bundesländer Wien, Niederösterreich und Oberösterreich eine gelbe Wetterwarnung ausgerufen (Symbolbild). REUTERS/SUSANA VERA

In weiten Teilen Österreichs dominiert am Donnerstag stürmisches Wetter. Laut der Unwetterzentrale (UWZ) weht der Westwind am Donnerstag nördlich der Alpen vom Bodensee über den Donauraum bis ins Waldviertel kräftig. "In exponierten Lagen sind auch stürmische Böen einzuplanen", schreibt die UWZ. Geosphere Austria prognostizierte aufgrund der kräftigen Westströmung "in Bodennähe immer wieder Windspitzen von bis zu 70km/h". In exponierten Lagen sowie im Wiener Becken seien aber deutlich höhere Spitzen zu erwarten.

Auf der Jubiläumswarte am Stadtrand Wiens wurden Donnerstagmittag sogar Windspitzen von bis zu 126 km/h gemessen. Dem Meteorologen Manuel Oberhuber zufolge wurde in der Wiener Innenstadt auf dem Dach der TU am Karlsplatz mit einem Wert von 111 km/h "ein neuer Wintersturmrekord für diese Wetterstation" aufgestellt.

Sturmwarnung

In Wien hat die Unwetterzentrale daher auf ihrer Homepage in vier Wiener Bezirken – Währing, Döbling, Hernals und Ottakring – die rote Warnstufe ausgerufen. Für die Bundesländer Wien, Niederösterreich und Oberösterreich erteilt Geosphere Austria eine gelbe Wetterwarnung und rät zur Geschwindigkeitsreduktion im Straßenverkehr auf Brücken und exponierten Straßenzügen. In Wäldern, Parks und Alleen warnt der meteorologische Dienst vor herabfallenden Ästen.

Aufgrund des stürmischen Wetters bleiben in der Hauptstadt am Donnerstag auch mehrere Bundesgärten und Sehenswürdigkeiten zum Teil geschlossen. Der Schlosspark im Bereich Gloriette – das Meiereitor und das Maria-Theresien-Tor im südlichen Teil des Parks – und der Eingang Tirolerhof seien "aufgrund der aktuellen Sturmlage" am Donnerstag für Parkbesucher gesperrt, heißt es in einem Instagram-Post des Tiergartens Schönbrunn. Alle anderen Eingänge seien aber gewohnt geöffnet und der Tiergarten bis 16.30 Uhr besuchbar.

Ebenfalls geschlossen sind derzeit der Augarten, der Volksgarten und der Burggarten. Auch der Wiener Eistraum am Rathausplatz bleibt wegen des starken Sturms "vorübergehend gesperrt".

Winterliche Wetterphase ab Sonntag

Nach den derzeit für die Jahreszeit milden Temperaturen kündigt die aktuelle Wetterprognose von Geosphere Austria in der Nacht zum Sonntag anschließend einen markanten Wintereinbruch an. Während die Schneefallgrenze am Freitag noch bei 1.200 bis 1.400 Metern liegen soll, sinkt diese schon im Laufe des Samstags auf 400 bis 900 Meter herab. Der Beginn der kommenden Arbeitswoche gestaltet sich dann winterlich: Während die Höchstwerte am Freitag noch bis auf zehn Grad Celsius steigen können, soll es am Dienstag maximal null geben.

Am Freitag dreht die allgemeine Strömung auf Südwest bis Süd, und von dort breitet sich ein Wolkenschirm auf weite Landesteile aus. Zuvor gibt es, besonders nach Norden hin, noch das eine oder andere Sonnenfenster, im Süden und teils auch am Alpenhauptkamm stauen sich jedoch bald dichte Wolken. Von Vorarlberg bis Osttirol und Oberkärnten kann es nachmittags und abends bereits etwas regnen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus überwiegend Ost bis Süd. Und nach Frühtemperaturen zwischen minus sechs bis plus fünf Grad gibt es im Tagesverlauf noch einmal vier bis zehn Grad, mit den höheren Werten bei etwas Sonne im Norden. (awie, red, 4.1.2024)