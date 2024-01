Hank Ge ist eine Erscheinung: braungebrannt, durchtrainiert, eine beneidenswerte Lockenpracht. Der Influencer ist aber mehr als das: Er ist erfolgreicher Gastronom und Unternehmer. Bekanntheit erlangte der gebürtige Deutsche vor allem durch seinen üppigen Bali-Brunch, überladene Teller mit Obst, Snacks und perfekt für Instagram inszeniert. Daneben lancierte eine eigene Lockenprodukte-Linie, kooperiert mit dem Rewe-Konzern und verkauft dort Bowls, Wraps und Eiscreme. Alles versehen mit dem Namen "Bali".

Hank Ge, erfolgreicher Unternehmer in Wien, steht nun in der Kritik. Ihm wird "cultural appropriation" vorgeworfen. Foto: Heribert Corn

Dieser Bezug auf die indonesische Insel Bali steht nun in der Kritik. Die aktivistische Gruppe Cinta Cinta Collective mit indonesischem Background fragt in einem offenen Brief an Hendrik Genotte (so sein bürgerlicher Name) und den Rewe-Konzern, was Bali-Brunch- und Bali-Beauty-Produkte mit Bali und der dortigen Kultur zu tun haben.

Der Vorwurf

"Die Übernahme von Ausdrucksformen, Artefakten oder Geschichten und Wissensformen von Träger:innen einer anderen Kultur oder kulturellen Identität (wird) als kulturelle Aneignung bezeichnet", erklärt das Kollektiv auf Instagram. Weiters heißt es in dem Posting: "Wenn Träger:innen einer 'dominanteren Kultur' Kulturelemente einer 'Minderheitskultur' aufnehmen und sie ohne Genehmigung, Anerkennung oder Entschädigung in einen anderen Kontext stellen, wird dies als kulturelle Aneignung bezeichnet."

Damit beziehen sie sich auf Genotte und den Rewe-Konzern, die mit ihren Produkten finanziellen Gewinn aus der indonesischen Kultur machen. Das Kollektiv fordert eine "inhaltliche Stellungnahme" und dass Genotte den Begriff Bali nicht mehr für seine Produkte verwendet.

Ge antwortete

Hank Ge reagierte bereits auf die Vorwürfe der "cultural appropriation". Er antwortete der Gruppierung in einer persönlichen Nachricht. Darin erklärt er, dass er bereits seit über 15 Jahren nach Bali reise und dort "Natur, Kultur und Leute vor Ort schätzen lernte". Die Namensgebung der Produkte und des Brunches "basiert einzig auf meiner Wertschätzung für die außergewöhnliche Atmosphäre und Stimmung auf Bali" und der "Intention, den Spirit der Insel (...) nach Wien zu bringen". Er beteuert in der Nachricht weiters, dass es nie sein Anspruch war, "Gerichte oder Ähnliches 1:1 zu übernehmen oder gar die Kultur negativ zu beeinflussen".

Ge, dem knapp 400.000 Menschen auf Instagram folgen, lud das Kollektiv zu einem persönlichen Treffen ein, um sich über die indonesische Kultur auszutauschen. In der Nachricht spricht er davon, gemeinsam Rezepte entwickeln zu wollen.

Die aktivistische Gruppe, die von Wienerinnen und Wienern mit indonesischen Wurzeln betrieben wird, reagierte kritisch auf die Nachricht des Unternehmers. Sie werfen ihm "white saviourism" (Weiße, die sich als Retter in Ländern des Globalen Südens oder von people of colour sehen, Anm.) und "kolonialistisches Gedankengut" vor. Sie werden sich mit ihm nicht an einen Tisch setzen, heißt es auf Instagram, um "an deinen Konzepten zu arbeiten, (...) damit du damit Profit machen kannst!". Hank Ge soll die Darlegungen laut dem Kollektiv "nicht verstanden" haben. Sie fordern weitere Maßnahmen und Erklärungen. (Kevin Recher, 5.1.2024)