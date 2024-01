Weltmeisterliche Umarmung. IMAGO/Shaun Brooks

London – Inmitten von Konfettiregen und Feuerwerkshow prallten im "Ally Pally" die Extreme der Emotionen in voller Wucht aufeinander. Im Rampenlicht stand Luke Humphries, der mit weltmeisterlicher Leichtigkeit die 25 kg schwere Sid-Waddell-Trophy in die Höhe riss - daneben starrte Luke Littler traurig auf seine Miniaturausgabe des WM-Pokals. Nichts vermochte das 16 Jahre alte "Wunderkind" nach dem verpassten Happy End seines Darts-Märchens zu trösten, weder die Fangesänge vom "Littler Wonderland", noch die Umarmungen und warmen Worte des neuen Weltmeisters.

"Ich musste das heute Abend gewinnen, denn Luke wird in Zukunft viele davon gewinnen, da bin ich mir sicher", sagte Humphries und sprach aus, was viele nach dem hochklassigen 7:4 im WM-Finale dachten: "Er wird bald die Darts-Welt dominieren. Es war mein Abend, aber er ist ein unglaubliches Talent." Zwar krönte sich "Cool Hand Luke" erstmals zum Champion und ist die neue Nummer eins der Welt, doch diese WM brachte zwei Gewinner hervor.

Littler-Hype

Denn Littlers furiose Auftritte beim WM-Debüt sorgten im Dartsport für einen noch nie dagewesenen Hype. Aus den knapp 4000 Instagram-Followern des englischen Teenagers sind im Laufe des Turniers über 700.000 geworden. Zum Vergleich: Der langjährige Dominator und dreimalige Weltmeister Michael van Gerwen kommt mit der zweitgrößten Gefolgschaft gerade mal auf rund 419.000. Dazu sorgten Littlers Spiele in England für Rekorde bei den TV-Einschaltquoten und stellten selbst Matches von Darts-Ikone Phil Taylor in den Schatten.

Littler, in britischen Medien bereits mit Lionel Messi oder Boris Becker verglichen, gehört die Zukunft, da sind sich viele Beobachter einig. "Er ist einer der besten Spieler der Welt, daran gibt es keinen Zweifel", schwärmte Humphries und forderte wie bereits Ex-Weltmeister Gerwyn Price für das Supertalent einen Startplatz in der prestigeträchtigen Premier League.

In der Weltrangliste kletterte der Youngster um 133 Positionen auf Platz 31 - dabei steht seine erste Saison auf der Tour der Professional Darts Corporation (PDC) erst an. Rekordweltmeister Taylor hatte aber bereits vor der WM prognostiziert, dass "The Nuke" ("Die Atombombe") "einer der besten Spieler der Geschichte" werde. Und Littler kündigte nach seiner bitteren Finalniederlage an: "Es war ein unglaubliches Turnier, und jetzt will ich einfach weitermachen und es gewinnen."

Der Mann der Stunde war aber eindeutig "Cool Hand Luke", wie Humphries genannt wird: zum ersten Mal Weltmeister, ein satter Scheck in Höhe von 500.000 Pfund (rund 580.000 Euro) und nach einer Traumsaison mit riesigem Vorsprung als Nummer eins der Welt in das Jahr 2024. Der 28-jährige Humphries hat perfekte Monate hinter sich - und das nach einem langen Weg, der ihn bis ganz nach oben führte.

"Ich hatte einen Haufen Probleme"

"Ich bin Weltmeister, ich kann es kaum glauben. Es ist für mich nochmals unglaublicher, vor allem aus mentaler Sicht. Denn es gab eine Phase in meinem Leben, da war ich sehr deprimiert. Ich hatte einen Haufen Probleme", schilderte Humphries noch auf der größten Bühne der Welt. Er habe sich nicht vorstellen können, einmal so weit zu kommen.

Schon vor einigen Jahren hatte der Darts-Profi offen über das Thema mentale Gesundheit und seine Probleme damit gesprochen. "Ich denke, es ist wichtig, dass das Bewusstsein dafür gestärkt wird. Dass sich die Leute ein bisschen mehr zu Wort melden und keine Angst davor haben, das Thema psychische Gesundheit zur Sprache zu bringen. Das ist das Beste, was daraus entstehen kann."

Seither hat sich der Engländer nicht nur mental massiv stabilisiert, sondern auch optisch sehr verändert. Das vor dem WM-Endspiel kursierende Foto der Finalisten von vor vier Jahren zeigt Littler als schmales zwölfjähriges Kind und Humphries unsportlich aussehend mit Doppelkinn. Das Erscheinungsbild von Humphries hat sich radikal verändert, mit einer Ernährungsumstellung verlor er rund 25 Kilo.

Humphries isst "die richtigen Dinge"

"Ich werde nichts zu Schweres oder Ungesundes essen, weil ich mein Leben in den letzten Jahren darauf aufgebaut habe, dass ich mich gut fühle und die richtigen Dinge esse", sagte Humphries. Rivale Littler beschrieb sein Essensritual bei der WM dagegen so: morgens ein Schinken-Käse-Omelett, dann eine Pizza und zur Belohnung nach Siegen gerne einen Döner, worauf er während des Turniers in London nach quasi jeder Begegnung angesprochen wurde.

Dass Humphries den Darts-Sport mal derart prägen wird wie lange Zeit Phil Taylor oder Michael van Gerwen, glaubt er selbst nicht. "Ich werde nie so dominieren können, die Sportwelt hat sich zu sehr geändert." Damit mag er zwar recht haben, doch seine vergangenen drei Monate waren für die Konkurrenz durchaus beängstigend: Titel beim World Grand Prix, beim Grand Slam of Darts, bei den Players Championship Finals und nun bei der WM. Humphries hat 2023 mehr als dreimal so viel Preisgeld eingespielt wie jeder andere Profi.

"Er hat diesen Titel verdient", sagte der enttäuschte Littler, der vom neuen Weltmeister auf der Bühne lange umarmt wurde. Auch der britische Premierminister Rishi Sunak gratulierte. "Was für ein unglaubliches Finish, um diese historische WM zu beenden. Ich weiß, dass @lukeh180 und @LukeTheNuke180 diesen Sport in den kommenden Jahren anführen werden", schrieb Sunak auf X (Twitter) in Vorfreude auf die Zukunft mit dem Finalisten-Duo aus England. (sid, red, APA, 4.1.2023)