Melissa Naschenweng spricht als Gast am 10. Jänner über Beinahe-Karriere-Aus

"Kratky sucht das Glück" –und findet: Melissa Naschenweng! ORF/Ö3/Martin Krachler

Wien – Robert Kratky bekommt einen eigenen Late-Night-Talk auf ORF 1. Ab Mittwoch, 10. Jänner, 23 Uhr, spricht der Ö3-Moderator im Rahmen von "Kratky sucht das Glück" mit Prominenten, die mit psychischen Belastungen zu kämpfen hatten oder haben. In der ersten Ausgabe ist Schlagersängerin Melissa Naschenweng zu Gast, die laut Aussendung von den zahlreichen Konzerten massiv überlastet war und fast ihre Karriere an den Nagel gehängt hätte. Auch mit Hass im Netz hatte sie zu kämpfen.

In weiteren Folgen spricht Kratky etwa mit Skirennläuferin Nicole Schmidhofer, Musiker Paul Pizzera, Influencer Michael Buchinger oder auch Singer-Songwriterin Ness. Ziel ist, das Thema "psychische Probleme" zu enttabuisieren. Kratky selbst hat vor längerer Zeit über einen psychischen Zusammenbruch "wegen der Last der Dinge", die sich in seinem Leben angehäuft haben, berichtet. (APA, 4.1.2024)