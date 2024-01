Noch ist von Katzen in Yogapose nicht viel zu sehen. So manches flauschige Ohr oder Pfötchen ist auf den 500 zuckerlrosa Teilen, die auf dem Tisch verstreut sind, aber schon zu erkennen. Gleich daneben liegen 1.000 Teile auf der Tischplatte, die sich heute Abend noch zu Hotdogs mit Tomatensalat zusammenfügen sollen. Es ist kurz vor 19 Uhr, und in einem Café im dritten Bezirk in Wien beginnt bei Bier und Spritzer das Training der Wiener Puzzle-Profis.

Die echten Profis erkennt man sofort. Regine Hendrich

Die Uhr läuft zwar mit, eigentlich geht es heute aber um den Austausch – auch von Puzzles – und das Miteinander. Seit vergangenem Herbst treffen sich Anna, Lena, Lotte, Luzia, Maria und Stefan, nachdem sie bei der Weltmeisterschaft im Speed Puzzling angetreten sind. Damals haben sie sich zu einer Community mit eigenem Instagram-Account, Vienna Jigsaw Puzzle Club, zusammengefügt. Gleichgesinnte sind bei den monatlichen Treffen gern gesehen.

Jojo zum Beispiel. Die junge Frau mit dem feinsäuberlich geflochtenen lila Zopf war bei der WM virtuell mit dabei. "Beim Zuschauen hab ich beschlossen: Ich will das auch", erzählt sie, während sie sich über ihr Katzenpuzzle beugt. Wer bei der Weltmeisterschaft aufs Stockerl kommt, schafft 500 Teile in weniger als 40 Minuten. Alle paar Sekunden ein Teil.

Der richtige Dreh

Wer das schaffen will, braucht eine Mischung aus Talent, Training und Know-how. Mit gutem visuellen Vorstellungsvermögen ist man klar im Vorteil. Die echten Profis überlassen nichts dem Zufall. Man erkennt sie schon am Umdrehen der Teile ganz am Anfang. Sie machen das ganz schnell und locker aus dem Handgelenk und nehmen gern gleich ein paar auf einmal. Sie drehen die Teile genau so um, dass sie sofort einen Blick darauf erhaschen können.

Schaut ganz schön stressig aus. Dabei ist Puzzeln eigentlich eine sehr entschleunigende Tätigkeit. Man lässt Handy und andere Ablenkungen links liegen und konzentriert sich nur darauf, ein Teil nach dem anderen zu finden. "Es ist die einzige Tätigkeit, bei der ich das Hirn ausschalten kann", sagt Lena, eine Puzzlerin mit Metallica-Shirt und filigranen Tattoos auf ihren Armen. Im besten Fall kommt man beim Puzzeln in einen Flow. Das ist jener Zustand, in dem eine Tätigkeit auf einmal wie von selbst läuft – und der ziemlich glücklich machen kann. Aber es geht um mehr.

"Eigentlich", sagt Lotte, die gerade hochkonzentriert an ihrem Hotdog-Puzzle kiefelt, "ist es eine sehr produktive Tätigkeit." Noch dazu eine, bei der am Ende etwas Schönes rauskommt. Oder eben ein Hotdog. Und dann könnte man die Schönheit des Puzzlebauens vielleicht auch noch so erklären: In einer Welt, in der vieles schwer begreifbar ist, folgt Puzzeln den Regeln der Logik. Jedes Teil gehört an eine bestimmte Stelle und trägt so zu einem großen Ganzen bei.

Die Puzzle-Community ist großteils weiblich. In Wien trifft sich eine Gruppe seit dem vergangenen Herbst regelmäßig on- und offline, um miteinander und natürlich auch ein wenig gegeneinander zu puzzeln. Gleichgesinnte sind willkommen. Regine Hendrich

Besonders mit der Pandemie haben viele Menschen das Hobby wieder für sich entdeckt. Die Abende waren lang, Netflix irgendwann durch – in vielen Haushalten wurden die verstaubten Puzzleschachteln hervorgeholt. So ging es auch Maria, die eigentlich Surferin ist, sich in den Lockdowns aber mit ihrer Freundin Luzia die Nächte um die Ohren geschlagen hat. "Manchmal haben wir an einem Abend zwei Puzzles gebaut", erzählt sie, dabei liefen Disney-Filme oder Hörbücher.

Der Hotdog entsteht

Die Arbeitsteilung beim gemeinsamen Puzzeln ergibt sich wie von selbst. Irgendwer tüftelt, irgendwer sortiert, irgendwer behält den Überblick. Dabei wird in einer faszinierenden Geheimsprache kommuniziert: "Ich glaub, das ist eine Zwiebel." "Was machst du? Das Ketchup?" Langsam wird es ernst mit dem Hotdog.

Die echten Profis überlassen nicht einmal das Auspacken dem Zufall. Denn wenn die blauen Säcke mit den originalverpackten Puzzles bei der Weltmeisterschaft kommenden Herbst auf ihren Tischen landen, läuft die Zeit bereits. Wer die Plastikfolie umständlich entfernt, fällt zurück.

Jeder Handgriff muss sitzen. Die Puzzlerin Anna zeigt vor, wie sie die Schachtel auspackt, und fährt mit den Fingern ganz fest von einem Eck diagonal ins nächste, um die Folie zu zerreißen. "Das kann man leider nicht so oft üben", häufig werden die Puzzles nämlich hin- und hergetauscht oder auf Willhaben gekauft. In der Schachtel stecken die Teile dann noch einmal in einem Sackerl. "Das sollte man dann eher easy aufreißen", rät Anna, sonst fliegen die Teile durch den Raum. Und das bedeutet: wertvolle Sekunden, die man mit Suchen auf dem Boden verbringt.

Sekunden, die man auch verlieren kann, wenn man an der falschen Stelle mit dem Bauen beginnt. "Es ist besser anzufangen, als ewig zu sortieren", sagt Anna. Den Rand baut sie – im Gegensatz zu vielen Hobby-Puzzlerinnen – normalerweise erst, wenn der Rest schon weit fortgeschritten ist.

Beim Puzzle-Schach geht es darum, ein Teil so schnell wie möglich an den richtigen Platz zu legen. Dann darf die Schachuhr betätigt werden. Das ist Stress pur – und gleichzeitig ein gutes Training, denn die nächste Weltmeisterschaft kommt bestimmt. Regine Hendrich

Viele Puzzlerinnen und Puzzler hören nebenbei auch Hörbücher oder Musik – das ist übrigens auch bei der WM ausdrücklich erlaubt, um sich vom hektischen Treiben rundherum abzuschirmen. Das Motiv kann man sich bei Wettbewerben freilich nicht aussuchen. "Mir haben die Hunde das Genick gebrochen", erzählt Lotte, wirkt dabei aber wohlauf. Die Rede ist vom Halbfinale, bei dem vergangenen September ein herziges Tiermotiv zum Einsatz kam, das sich als ziemlich gemein entpuppte. Einsteigerinnen und Einsteiger sollten im Geschäft aber natürlich zu einem Motiv greifen, das ihnen gefällt. Wer es sich ein wenig leichter machen möchte, wählt eher keinen endlos weiten Himmel und startet nicht unbedingt mit einem 10.000-Teile-Puzzle. Unterforderung ist aber auch nicht gut.

Und dann gilt auch noch, auf gute Qualität zu achten. "Man merkt es schon bei der Haptik", sagt Lena. Alle kennen Puzzles, bei denen irgendwie alle Teile ineinanderpassen – und gleichzeitig keines. Ein schlechtes Zeichen sei, wenn beim Auspacken viele Teile bereits zusammenhängen, sagt Lena. Noch einmal schlechter ist der sogenannte Puzzledust, also der feine Puzzlestaub von der Herstellung, der manchmal in den Säcken ist und daheim dann den Tisch gehörig einsaut.

Gute Unterlage

Apropos: Weil die meisten Menschen ihren Esstisch nicht wochenlang in Beschlag nehmen können, gibt es Bretter und Matten, auf denen gearbeitet werden kann. "Im Endeffekt reicht’s aber auch, wenn man sich ein Brett beim Baumarkt zuschneiden lässt", sagt Lena. Wichtig sei hier aber, dass die Oberfläche nicht zu rau ist und sich die Teile leicht hin- und herbewegen lassen. Noch ein Tipp, der durchaus philosophisch anmutet: Wenn man an einer Stelle hängt, einfach an einer anderen weitermachen. Irgendwann geht einem dann der Knopf auf.

Bei der Weltmeisterschaft werden 500-Teile-Puzzles gebaut. Regine Hendrich

Selbstverständlich gibt es mittlerweile sogar Puzzle-Influencer. Eine wirklich wichtige, um genau zu sein. Die US-Amerikanerin Karen Puzzles ist die große Heldin der Szene, sie hat 270.000 Follower. Viele sind erst durch sie zu dem Hobby gekommen. Die Community ist weiblich, auch bei der Weltmeisterschaft traten mehr Frauen als Männer an. Woran liegt’s? Vielleicht daran, dass Frauen sich eher Hobbys zu Hause suchen, Männer anderswo, lautet eine Vermutung.

Doch dann geht es im Café in Wien an einem kleinen Nebentisch plötzlich sehr hektisch zu. Hier spielen Stefan und Luzia gegeneinander Puzzle-Schach. Abwechselnd nehmen sie sich ein Teil eines – recht kleinen – Puzzles und dürfen die Schachuhr erst betätigen, wenn sie die richtige Stelle dafür gefunden haben. Das ist innerhalb von ein paar Minuten vorbei. Luzia hat knapp gewonnen.

Die Wiener Puzzlerinnen wollen sich ab sofort öfter treffen. Am 25. Jänner findet außerdem ein Online-Speed-Puzzling statt, bei dem sämtliche Interessierte gegeneinander ein 500-Teile-Puzzle bauen. Und im Sommer ist eine Meisterschaft in Österreich als Vorbereitung für die WM in Spanien geplant. Die Szene professionalisiert sich.

Ein Teil fehlt

Und dann wird es um 20.41 Uhr langsam ernst bei den Yogakatzen. Mittlerweile wird zu dritt am pastellrosa Puzzle gearbeitet. Entspannt ist hier aber nur das Motiv. "Dieses Asshole-Teil gehört mir", sagt Jojo über ein eigentlich harmlos wirkendes, pinkes Teil, das nicht und nicht passen will. Bei der WM muss die Hand gehoben werden, wenn man so gut wie fertig ist. Das abzuschätzen sei gar nicht so leicht, erklären die Profis. Im gemütlicheren Wiener Setting geht es jetzt aber wirklich Schlag auf Schlag, die Katzen sind fast fertig.

Doch es gibt ein Problem: Das letzte Teil fehlt! Man kennt das. Hektisches Suchen bricht aus, die Gläser werden abgeräumt, Handys und Schachteln hochgehoben, der Fußboden inspiziert. Und tatsächlich, irgendwo im Chaos hat sich das letzte Teil versteckt. Jetzt aber: Fertig! Großer Applaus.

Und danach? Wird das Puzzle völlig unsentimental zerlegt und in der Schachtel verstaut. Länger liegen gelassen werden nur die "speziell blöden" Puzzles, erzählen die Profis. Die Katzen waren relativ harmlos. (Franziska Zoidl, 6.1.2024)