Die Angst vor einer weiteren Ausdehnung des Konfliktes in Nahost wächst. Nach der Tötung eines hohen Hamas-Funktionärs durch Israel am Dienstag in Beirut hat sich die Lage an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon zwar nicht massiv verschärft, die Scharmützel zwischen der israelischen Armee und der proiranischen Schiitenmiliz Hisbollah halten aber weiter an. Zugleich nimmt auch in weiteren Nachbarländern die Gewalt zu: Sowohl Syrien als auch der Irak sind in der vergangenen Woche zum Schauplatz von Auseinandersetzungen zwischen dem Iran und ihm treuen Milizen sowie auf der anderen Seiten Israel und den USA geworden. Im Jemen beruhigt sich die Lage rund um Angriffe auf Frachtschiffe durch die vom Iran gestützte Huthi-Miliz kaum. Und im Iran selbst gibt es nach einem großen Anschlag Rätsel über die Urheberschaft. Ein Überblick: