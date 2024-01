"Re: Gesünder arbeiten", "Das letzte Problem", "Zurück in die Zukunft", "The Beatles: Eight Days a Week", "Basic Instinct", "Ein Fressen für die Geier" - dazu die Radiotipps

19.40 REPORTAGE

Re: Gesünder arbeiten Bewegungsarmut, keine Pausen, wenig Schlaf, Stress und Leistungsdruck sorgen für immer mehr Fehlzeiten. Dabei gibt es gute Gesundheitskonzepte für die Arbeitswelt und Firmen. Bis 20.15, Arte

20.15 HELDENTUM

Batman Begins (USA 2005, Christopher Nolan) Im Kino floppte dieser Rückblick auf die Ursprünge Batmans. Dabei besitzt er überdurchschnittlich viel Atmosphäre. Gut, Christian Bale als Batman grundelt wie ein Death-Metal-Sänger, das gleichen Gary Oldman, Morgan Freeman und Michael Caine aber aus. Bis 23.00, ProSieben

20.15 LANDKRIMI

Das letzte Problem (Ö 2019, Karl Markovics) Karl Markovics als Hauptdarsteller und Regisseur stellt mit Autor Daniel Kehlmann Klischees auf den Kopf. Stefan Pohl als Freitag hilft dabei. Bis 21.45, Arte

20.15 ZEITREISE

Zurück in die Zukunft (Back to the Future, USA 1985, Robert Zemeckis) Vor fast 40 Jahren gingen Michael J. Fox als Marty McFly und Christopher Lloyd als chaotischer ­Wissenschafter Doc Brown in die Kino­geschichte ein. Und prägten mit ihren Zeitreisen ganze Generationen. Der zweite Teil folgt um 22.00. Bis 23.45, ZDF neo

21.45 DOKUMENTARFILM

The Beatles: Eight Days a Week – The Touring Years Ron Howard schildert die Zeit von 1962 bis 1966, als die Beatles durch die Welt tourten: hunderte Konzerte, zwei Filme, dazu 120 Songs. Paul McCartney, Ringo Starr und Beatles-Kenner beleuchten die Zeit aus heutiger Sicht. Bis 23.30, Arte

22.25 EROTIK

Basic Instinct (USA 1992, Paul Verhoeven) Wenn es zu diesem Film kein Sequel als unfreiwillige Lachnummer gegeben hätte, wäre die kühle Welt der frühen 90er-Jahre in guter Erinnerung geblieben: In der Rolle der überaus intelligenten, überaus attraktiven und überaus wohlhabenden Erotikbombe und Bestsellerautorin Catherine Tramell ist Sharon Stone tatsächlich superb. Michael Douglas und George Dzundza als hartgesottene Cops ergänzen das tollkühne Katz-und-Maus-Spiel. Bis 0.25, 3sat

23.00 WESTERN

Ein Fressen für die Geier (Two Mules for Sister Sara, USA 1969, Don Siegel) Ein wortkarger amerikanischer Söldner (Clint Eastwood) und eine geschwätzige Prostituierte (Shirley MacLaine), die sich als Nonne verkleidet hat, kämpfen im revolutionären Mexiko gegen die Franzosen. Von der komödiantischen Kaltschnäuzigkeit des Italowestern inspirierter Abenteuerfilm von Don Siegel. Bis 0.15, BR

23.50 DRAMA

Lion – Der lange Weg nach Hause (A Long Way Home, GB/USA/AUS 2016, Garth Davis) Als der fünfjährige Saroo nach einer Zugfahrt aufwacht, befindet er sich nicht in seinem indischen Heimatdorf, sondern in der Millionenstadt Kalkutta. Ein Ehepaar aus Aus­tralien adoptiert den Buben. Doch auch nach 20 Jahren hat Saroo die Suche nach seinem Geburtsort nicht aufgegeben. Eine Identitätssuche als Odyssee, basierend auf einer wahren Geschichte. Mit Dev Patel und ­Nicole Kidman. Bis 1.40, ARD

Sue (Nicole Kidman) ist für ihren Adoptivsohn Saroo (Dev Patel) eine liebevolle Mutter. ARD Degeto / Long Way Home Productions

0.20 DIAGNOSE

Ma Ma – Der Ursprung der Liebe (F/E 2015, ­Julio Medem) Magda (Penelope Cruz) muss sich hier einer niederschmetternden Diagnose stellen: Brustkrebs. Die Mutter eines kleinen Sohnes will das Beste aus der Situation machen; nicht nur, dass Magda versucht, ihr Leben in vollen Zügen zu genießen, sie geht auch eine neue Beziehung ein. Bis 2.25, SWR

0.40 KOMÖDIENKLASSIKER Die Zürcher Verlobung (D 1957, Helmut Käutner) Dieser Klassiker lohnt sich: Lilo Pulver, Paul Hubschmied und Bernhard Wicki spielen sich in einem Verwechslungsbad der Gefühle und einem Rausch der Ausstattung die Bälle zu. Bis 2.25, ORF 3