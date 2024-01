Goetz Hoefer, Robert Kratky, Netflix-Serie "In ewiger Schuld", Reinsperger in "Haus aus Glas" und als "Tatort"-Kommissarin, DFB, Dépardieu, Neuhauser, Jobs und TV-Tipps

Hier sind die Mediennews vom Donnerstag:

ORF-Gesetz "Mogelpackung": ORF.at bleibt Zankapfel zwischen Verlegern und ORF VÖZ sieht weiter "Zeitungsähnlichkeit" und Umgehung der gesetzlich beschränkten Textmeldungen. Der ORF weist den Vorwurf zurück: kein Limit für Unterseiten

TV-Tagebuch Finanzprokuratur-Chef Peschorn: Signa-Insolvenz ist "Sünde an Jugend" Der höchste anwältliche Vertreter der Republik stellte dem Benko-Imperium im "ZiB 2"-Interview ein desaströses Zeugnis aus

Medienmenschen 2024 Goetz Hoefer könnte bei Servus TV Wegscheider dereinst nachfolgen 2024 dürfte mit Fußball-EM und Formel 1 in Spielberg exklusiv ein fettes Quotenjahr für den Red-Bull-Sender werden. Medienmenschen 2024, Teil 35

TV-Talk Robert Kratky sucht in neuem ORF-1-Talk mit Prominenten das Glück Melissa Naschenweng spricht als Gast am 10. Jänner über Beinahe-Karriere-Aus

Serie Netflix-Serie "In ewiger Schuld": Tödlicher Filmriss Albtraum: Der totgeglaubte Ehemann kehrt in einem Video zurück. In Spielfilmlänge wäre da womöglich mehr herauszuholen gewesen

Sechs Folgen Scherbenhaufen Familie in ARD-Serie "Haus aus Glas" Sechsteilige Serie mit Stefanie Reinsperger über alte Wunden, verdrängte Geheimnisse und gefährliche Sprachlosigkeit – am Donnerstag auf Arte, ab 9. Jänner in der ARD

TV Reinsperger will als "Tatort"-Kommissarin "noch lauter werden" Schauspielerin hofft, dass die Gesellschaft bei Themen wie Gleichberechtigung und Diversity vorankommt

Fußball DFB will nach Katar-Desaster keine Inside-Doku über Heim-EM DFB-Sport­geschäfts­führer Andreas Rettig hätte die Millionen zwar gerne gehabt, er wollte aber Mitsprache und die Möglichkeit, heikle Szenen zu eliminieren

Schauspieler ORF: "Derzeit keine Spielfilme mit Gérard Depardieu eingeplant" Nach den Vorwürfen wegen sexueller Gewalt und Vergewaltigung zeigt etwa das öffentlich-rechtliche Westschweizer Fernsehen RTS keine Filme mehr mit Gérard Depardieu

Happy Birthday Schauspielerin Adele Neuhauser wird 65 Jahre alt Sie gehört seit 2010 als Bibi Fellner im Austro-"Tatort" zu den bekanntesten ORF-Gesichtern

Jobs im Überblick Florian Tietze wechselt von ATV zu den Neos Jobs und Funktionen in der Kommunikationsbranche kurz notiert

Switchlist "West Side Story", "Monaco Franze" – TV-Tipps für Donnerstag "Re: Auf den Spuren der Familie von Stuttgart nach Chile", "Mit Schirm, Charme und Melone", "Apollo 13", "A Bigger Splash" – dazu die Radiotipps

Die Etat-Redaktion wünscht spannende Lektüre und einen angenehmen Abend!