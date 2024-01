Der Wiener Chor begeistert mit seinen Kostümen und Performances die Kreativszene. Nun setzt er ein Zeichen für mehr Diversität in der Musik

Kein herkömmlicher Chor: 2014 von Dirigentin Verena Giesinger (im Bild mit blauen Handschuhen) gegründet, gilt der 50-köpfige Schmusechor als fixe Größe der lokalen Performance-Szene. Am 5. und 6.1. tritt er im Wuk auf. Christine Pichler

Traditionelle Werte, rein männliche Besetzung, fehlende Diversität – mit all dem hat der Wiener Schmusechor wenig zu tun, viel eher bietet er das Kontrastprogramm. Der 2014 von Verena Giesinger gegründete Popchor steht für Mehrstimmigkeit und positioniert sich bewusst gegen stereotype Genderrollen. Wer schon einmal einen Auftritt der Gruppe erlebt hat, weiß: Mit einem herkömmlichen Chor hat man es hier nicht zu tun.

Gesungen werden Lieder von David Bowie bis Billie Eilish, getragen werden ausgefallene Kostüme und Glitzer-Make-up, und geboten werden Performances statt starrer Gesangskonzerte. Eine derartige Show möchte der bunte Chor auch diesen Freitag und Samstag bieten, wenn er das erste "queerfeministische Neujahrskonzert" veranstaltet. An beiden Abenden ist das Wiener Wuk restlos ausverkauft. Ein Livestream überträgt den Auftritt auf der Webseite des Chors und des Wuks.

Schmusechor | Kiseki No Umi (Maaya Sakamoto) Live at RadioKulturhaus

Schmusechor

Raus aus dem Schlafzimmer

Anstoß zum Projekt gab eine höchst aktuelle Debatte. Die Tatsache, dass es dem traditionellen Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker an Diversität mangelt, hatte Giesinger bereits letztes Jahr schockiert: "Genau diese fehlende Sichtbarkeit von Musikerinnen und Dirigentinnen führt dazu, dass man sich als junge Frau in der Szene wenig eingeladen fühlt." Sie selbst habe lange gebraucht, um sich als Dirigentin zu bezeichnen. Der gängige Titel "Maestro" sage schon alles, findet die Schmusechor-Leiterin. Dass sich so bald etwas daran ändern wird, bezweifelt sie jedoch.

Aus diesem Frust organisierte der Schmusechor ein eigenes Neujahrskonzert, das sich diesen veralteten Strukturen entzieht und eine zeitgenössische und offene Variante anbietet. "Natürlich wäre es schön, wenn wir diesen feministischen Kampf nicht bräuchten", so Giesinger. "Damit sich aber endlich etwas verändert, braucht es eine Revolution", ist sich die gebürtige Vorarlbergerin sicher.

Seit zehn Jahren leitet sie nun den Schmusechor, den sie 2014 als Spaßprojekt in ihrem Schlafzimmer gründete. Eigentlich wollte sie nur selbst in einem Chor singen, der sich über die Grenzen von Klassik und Kirchenmusik hinausbewegt, erklärt sie. Schon bald wurde das Schlafzimmer zu klein, und der Verein suchte sich Proberäume.

Schmusechor | All of me (John Legend)

Schmusechor

Kampf und Leidenschaft

Heute zählt der Schmusechor – sein Name soll die Leidenschaft fürs Singen verdeutlichen – 50 Mitglieder und tritt neben eigenen Konzerten auch etwa bei Theaterstücken des Nesterval-Ensembles oder bei Ausstellungen wie etwa im Wiener Künstlerhaus auf. Mittlerweile verschwimmen die Grenzen zunehmend, da sich der vielseitige Chor durch Kooperationen in Welten wie Theater, bildender Kunst, Tanz oder Film bewegt.

Was sich zu Beginn als kleine Gesangstruppe peu à peu formierte, ist heute ein professioneller Chor. Giesinger spricht sogar von einem Unternehmen, das sich durch eine Expertise in den letzten neun Jahren stark gewandelt hat. Heute gibt es keine offenen Proben mehr, sondern mehrstufige "Speed-Datings" als Aufnahmeverfahren.

Obwohl der Aufwand groß ist und die Proben viel Zeit in Anspruch nehmen, ist die Mitgliedschaft bisher unbezahlt und freiwillig. "Diesen Chor aber als Hobby zu bezeichnen käme einer Beleidigung gleich", sagt Giesinger schmunzelnd. "Wir sind ein professionelles Ehrenamt."

Schmusechor | I Want It That Way (Backstreet Boys) Live at RadioKulturhaus

Schmusechor

Fallen im eigenen Repertoire

Bei den ausgewählten Liedern gibt es wenig Vorgaben, Hauptsache, sie gefallen auf emotionaler Ebene. Das Programm pendelt zwischen Aretha Franklin, Backstreet Boys oder japanischen Animemelodien. Seit einiger Zeit achtet Giesinger allerdings verstärkt darauf, wer hinter den Liedern steckt. Denn der Chor musste feststellen, dass der Großteil seines Repertoires von Interpreten stammte. "Selbst wir sind nicht davor geschützt, in diese Falle zu tappen", sagt die Dirigentin. Seitdem stehen wieder mehr Beiträge von Sängerinnen und diversen Songwriterinnen auf dem Plan.

Die Neujahrskonzerte werden als besonderes Extra durch Beiträge von Wiener Performance-Acts vervollständigt. Neben dem Kollektiv tanz.sucht wird auch die Künstlerin Königin der Macht auftreten. Außerdem gibt es "Drag-Wrestling" und ein Streicherinnen-Ensemble.

Dieser performative Charakter samt der aufwendigen Kostümierung (immer: Mave Ventura) ist Giesinger – die selbst stets mit vollem Körpereinsatz dirigiert – besonders wichtig. Das Instrument des Singens sei immerhin der Körper. Fad wird es also bestimmt nicht. (Katharina Rustler, 5.1.2024)