Das neue Jahr hat kaum begonnen, da steht schon der erste große Smartphonelaunch vor der Tür: Bereits am 17. Jänner (19 Uhr MEZ) will Samsung seine bislang stärksten Geräte der Öffentlichkeit präsentieren. Das hat das Unternehmen vor kurzem bestätigt und dabei gleich eines klar gestellt: Der Fokus wird – wie zuletzt auch bei Googles Pixel 8 – ganz auf dem Thema künstliche Intelligenz (KI) liegen, von einer "neuen Ära für mobile KI" ist die Rede.

Was das konkret heißt, verrät man zwar offiziell noch nicht, wie so oft hilft aber die Gerüchteküche aus. Sind doch in den vergangenen Wochen bereits viele Details durchgesickert. Und dabei zeigt sich vor allem eines: Samsung will in vielerlei Hinsicht Google nacheifern.

KI-Features überall

So sollen auch Galaxy-Geräte künftig ein Pendant zu Googles "Magic Editor" erhalten, der mithilfe von generativer KI Inhalte von Bildern verändern, etwa einzelne Objekte an andere Stellen schieben, kann. Auch eine Live-Translate-Funktion, die in Echtzeit Inhalte in andere Sprachen übersetzen kann, ist demnach geplant.

Official Teaser: Galaxy AI is coming | Samsung

Samsung

Bereits früher war die Rede davon, dass Samsung für all das ein eigenes großes Sprachmodell (LLM) namens Gauss einsetzen will. Wie weit das zum Einsatz kommt und was davon dann offline läuft, muss sich allerdings erst zeigen.

Drei Modelle

Aber zur Hardware: Wie gewohnt soll es wieder drei Modelle geben, also Galaxy S24, S24+ und S24 Ultra. Was sie eint: Alle drei sollen über ein besonders helles Display verfügen, von jeweils bis zu 2.600 Nits ist in den Leaks die Rede – und zwar wirklich bei sämtlichen Modellen. Zudem soll es sich bei allen um LTPO-Displays handeln, die die Frequenz frei von 1 bis 120 Hz anpassen können – je nach Inhalt.

Bei der Größe sieht es so aus: Der Bildschirm des S24 soll 6,2 Zoll groß sein, jener des S24+ ist dann mit 6,7 Zoll angegeben, die Ultra-Ausführung kommt auf 6,8 Zoll. Das kleinste Modell hat einen FHD+-Bildschirm, die anderen beiden eine höhere QHD+-Auflösung.

Chipfragen

Spannend wird es im Hinblick auf den verbauten Chip: Denn hier variieren die vorliegenden Informationen. Nur beim S24 Ultra ist durchgängig von Qualcomms Snapdragon 8 Gen 3 die Rede, der leistungsmäßig zum Teil gar mit Apples A-Serie mithalten können soll und vor allem in KI-Hinsicht viel zu bieten hat. Einige Berichte sprechen aber davon, dass das S24 und vielleicht sogar das S24+ außerhalb der USA mit einem Exynos-Chip von Samsung selbst ausgestattet wird, bei dem nicht klar ist, inwieweit die Leistung vergleichbar ist.

Jemand dürfte schon vor einigen Wochen an ein Vorserienmodell des S24 Ultra gekommen sein.



Zudem zeichnet sich ab, dass das S24 "nur" 8 GB RAM haben wird, während die anderen beiden Modelle mit 12 GB deutlich großzügiger ausgestattet werden sollen.

Kamera

Ein Fokus der Entwicklung ist bei allen Smartphones seit Jahren die Kamera. Das ist auch beim S24 Ultra sicher nicht anders, das interessanteste Detail in den vorliegenden Leaks ist aber genau genommen ein Downgrade. Die dem Ultra-Modell vorbehaltene, größte Telekamera soll nun mit einer 5x- statt einer 10x-Optik (wie beim Vorgänger) ausgestattet sein.

Wie ebenfalls durchgesickerte Marketingmaterialien nahelegen, will Samsung das aber trotzdem als "Quad-Telefoto" mit 2x, 3x, 5x und 10x bewerben. Ähnlich wie bei aktuellen iPhones und Pixel-Geräten dürfte sich ein Teil dieser Stufen über einen Zuschnitt direkt am Sensor erklären, was natürlich nur bei guten Lichtverhältnissen entsprechende Ergebnisse liefert. Dazu kommt noch die 3x-Kamera, die auch bei S24 und S24+ zu finden sein wird.

Ein früherer Leak zeigt das S24. Samsung / Windowsreport

Der Hauptsensor soll beim S24 Ultra wieder 200 Megapixel haben, jener von S24+ und S24 hingegen 50 Megapixel. Die 12-Megapixel-Ultraweitkamera sowie die Frontkamera mit gleicher Auflösung teilen sich dann wieder alle.

Vermischtes

Der lokale Speicherplatz beginnt beim S24 bei 128 MB und "nur" UFS 3.1. Die anderen Modelle starten allesamt bei 256 GB und dem schnelleren UFS 4.0, vom Ultra soll es sogar eine Ausführung mit 1 TB geben.

Für den Akku sind Werte von 4.000 (S24), 4.900 (S24+) und 5.000 mAh (S24 Ultra) durchgesickert. Dank Fast Charging sollen sie allesamt in 30 Minuten auf 65 Prozent vollgeladen sein.

Designfragen

Auffällig in den Leaks auch die Änderungen am Design: Der Bildschirm des S24 Ultra soll nämlich erstmals komplett flach sein, also ohne die gewohnte – wenn auch zuletzt schon recht dezente – seitliche Abrundung auskommen. Zudem soll beim Ultra-Modell das Gehäuse nun zum Teil aus Titan sein – das aktuelle iPhone lässt grüßen.

Als Software wird auf allen Modellen wohl OneUI 6.1 auf Basis von Android 14 zu finden sein. Beim Preis könnte sich etwas ändern. So war zuletzt zu hören, dass das S24 ab 899 Euro sogar etwas (50 Euro) billiger als der Vorgänger wird. Beim Ultra-Modell könnte es hingegen sogar noch höher gehen, 1.449 Euro soll dort die günstigste Ausführung kosten. (Andreas Proschofsky, 5.1.2024)