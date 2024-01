18.15 LIVE

12 Minutes Live: Petra und der Wolf Ein musikalischer Act – einmal pro Monat – zwölf Minuten lang zu Gast im Okto-Studio. Diesmal: Petra und der Wolf. Die Musik weckt Erinnerungen an den Grunge der 1990er-Jahre. Bis 18.25, Okto

18.25 DOKUMENTATION

Der papierene Tänzer – Ein Porträt des Künstlers Tone Fink "Kunst ist zu nichts zu gebrauchen, deshalb brauchen wir sie", beteuert der Vorarlberger und tanzt auf Tellerlinsen, trommelt auf Pappmaché, strichelt Tiere für die Arche. Zum 80. Geburtstag. Bis 18.57, ORF 2

19.20 DOKUMENTATION

Künstlerduelle: Nolde vs. Liebermann Berlin 1911: Expressionismus gegen Impressionismus. Der Streit zwischen Nolde und Liebermann zerreißt die Berliner Sezession und nimmt den Riss vorweg, der die deutsche Gesellschaft spalten wird. Bis 20.00, 3sat

19.52 PORTRÄT

Feierabend: Das kostbarste Geschenk Ein Porträt des Countertenors Alois Mühlbacher. Bis 20.05, ORF 2

20.15 GEFRORENES

Die Eiskönigin 2 (Frozen 2, USA 2013) Die ­Dreamworks-Neuinterpretation eines Märchens von Hans Christian Andersen war in der ersten Ausgabe der erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten. Was lag also näher, als für Nachschub zu sorgen? Also: Füße hochlagern. Hören Sie wieder Hape Kerkeling als Schneemann. Sehen Sie wieder die putzig-niedlichen Trickfiguren, und fühlen Sie sich rundum wohl. Bis 22.20, Sat1

Die turbulente Reise der Eiskönigin Elsa mit dem frechen Schneemann Olaf war auch in der Fortsetzung ein Publikumshit: 20.15, Sat1. ORF

20.15 OHNE ZWISCHENSTOPP

Die Reise zum Mittelpunkt der Erde (Journey to the Center of the Earth, USA 1959, Henry Levin) Die fantastische Geschichte eines schottischen Professors (James Mason) und seiner Expedition ins geheimnisvolle Erdinnere – nach Jules Vernes gleichnamigem Zukunftsroman. Schauprächtiges Bilderbuch, ­jugendlich-beschwingte Abenteuerunter­haltung, unbedingt sehenswert. Bis 22.18, MDR

22.00 KRIMI-HIGHLIGHT

Tatort: Angezählt (Ö 2013, Sabine Derflinger) Zur Abwechslung ein Highlight aus der Vergangenheit. Es ist schon so: Bibi Fellner hat mit Schmäh und Wahrhaftigkeit den Austro-Tatort gerettet. Diese Ausnahmefolge wurde mit dem deutschen Grimme-Preisausgezeichnet. Bis 23.30, ORF 2

0.20 MAGAZIN

Kurzschluss Im Kurzfilmmagazin geht es heute um Mütter und Töchter sowie um Emma Branderhorst, Signe Baumane und Melike Gothe. Bis 1.10, Arte

Streaming

MONEY HEIST

Berlin Deutsches Spin-off der spanischen Erfolgsserie Haus des Geldes. Wieder ist ein irrer Coup geplant, dieses Mal im größten Auktionshaus von Paris. Hasta la vista, baby! Netflix

KRIMI

In ewiger Schuld Die Witwe Maya sieht über die Nanny-Cam im Zimmer der Tochter den eigentlich als ermordet geglaubten Ehemann. Nervenzerfetzende Krimispannung aus Großbritannien. Die Serie basiert auf dem Roman Fool Me Once von Autor Harlan Coben aus dem Jahr 2016. Joanna Lumley, unvergessene Schnapsdrossel in Absolutely Fabulous, ist dabei. 1. 1., Netflix

ARTUSSAGE

The Winter King Fast ein Jahrzehnt, bevor der Bernard Cornwell mit dem Schreiben von The Last Kingdom begann, verfasste er The Warlord Chronicles, eine dreiteilige Nacherzählung der Artus-Sage, die ab 1995 veröffentlicht wurde und in der König Artus kein König ist. Iain De Caestecker spielt den Abenteurer, und ja, es heißt wieder einmal: Winter is coming. Canal+

HORROR

Gyeongseong Creature In der südkoreanischen Horrorserie kämpfen ein Unternehmer und eine Detektivin im Frühjahr 1945 in Seoul gegen unheimliche Kreaturen. Die Monster sind der menschlichen Gier entsprungen. Sie haben Zeit, bis die Kirschblüten fallen. Und das geht schneller, als Park Seo-jun und Han So-hee glauben. Spannend. Netflix

NOSTALGIE

This Is England ’86 1986, in einer Küstenstadt im Norden Englands. Die einstigen Mitglieder einer Skinhead-Clique treffen sich bei der Hochzeit zweier Freunde wieder. Ein außergewöhnlicher Bericht über einen Lernprozess, in dem Shane Meadows die Abenteuer von Shaun, dem jungen Helden seines Films This Is England aus dem Jahr 2006, weiterverfolgt. Arte Mediathek

Radiotipps

14.05 LITERATUR

Unter einem Zuckerhimmel Von und mit Christoph Ransmayr. Bis 15.00, Ö1

17.00 MAGAZIN

Onda-Info Reportagen und Features über die lateinamerikanische Welt. Radio Orange 94.0 in Wien und o94.at

18.15 KONZERT

Die Knoedel: Wunderrad Alpine Kammermusik aus dem Radiokulturhaus. Bis 19.00, Ö1

19.30 OPER

Giacomo Puccini: Turandot Die Aufführung aus der Wiener Staatsoper. Bis 22.00, Ö1 (Doris Priesching, 6.1.2024)