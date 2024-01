Ein Mann gab am ersten Schultag nach den Winterferien an der Perry High School mehrere Schüsse ab. Die Anzahl und das Ausmaß der Verletzungen sind unklar

Die Polizei riegelte die Perry High School im US-Bundesstaat Iowa ab. REUTERS/SCOTT MORGAN

Eine Person wurde am Donnerstagmorgen (Ortszeit) bei einem Angriff mit einer Schusswaffe an einer Highschool in Iowa getötet und mehrere weitere Personen verletzt. Die Tat ereignete sich an der Perry High School am ersten Tag des Frühjahrssemesters nach den Winterferien, sie hatte "mehrere Opfer" zur Folge, wie Dallas County Sheriff Adam Infante in einem Pressestatement sagte.

Bei der Polizei ging um 7.37 Uhr morgens ein Notruf ein, sieben Minuten später trafen die ersten Polizeibeamten am Tatort ein. Der mutmaßliche Täter ist verstorben, wie mehrere Lokalmedien übereinstimmend berichten. Zum Zeitpunkt der Tat befanden sich nur wenige Kinder und Jugendliche sowie Lehrkräfte im Gebäude, da der Unterricht noch nicht begonnen hatte. Das dürfte die Zahl der Opfer verringert haben, sagte Infante.

Beamte des FBI sind am Tatort eingetroffen, um bei der Aufklärung der Vorfälle zu unterstützen.

Perry, eine Stadt mit rund 7.900 Einwohnern, liegt etwa 64 Kilometer nordwestlich von Des Moines, der Hauptstadt des Bundesstaates.

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Vivek Ramaswamy sollte in Perry eine Kundgebung abhalten, änderte die Veranstaltung aber nach den Berichten über Schüsse an der Schule in ein persönliches Gebet, sagte ein Sprecher seiner Kampagne. In Iowa wird in elf Tagen die erste landesweite Vorwahl für die republikanische Präsidentschaftskandidatur 2024 stattfinden. (luza, Reuters, 4.1.2024)