Musiker der Jazzwerkstatt (Martin Eberle und Martin Ptak, links) treffen Die Strottern (Geiger Klemens Lendl und David Müller, rechts). Reiner Riedler

Wien – Im Jazz geht es mittlerweile wohl gar nicht mehr ohne professionelle Selbstorganisation. Bei Plattenlabels hätte heute auch ein Innovator wie Ornette Coleman keine Chance mehr. Und hierzulande gibt es ohnedies nur noch wackere kleine Labels oder solche, die Musiker und Musikerinnen deshalb gründen, um für ihre eigenen Produktionen Öffentlichkeit zu schaffen.

Es ist ein Geschäft, das kein wirkliches mehr ist. Und so ist eine Initiative wie die Jazzwerkstatt mittlerweile noch wichtiger und notwendiger als wohl vor 20 Jahren, als sie gegründet wurde, um die Rahmenbedingungen für die musikalische Arbeit zu verbessern. Das samstägige Konzert im Musikklub Porgy & Bess erinnert daran: An die 600 Künstler und Künstlerinnen haben die Musikinitiative inzwischen kreativ mitgestaltet und gestreift.

Wienerlied trifft Jazz

Die Beteiligten lassen sich nichts diktieren, sie kuratieren selbst Programme und Besetzungen. Stilistisch freut man sich über Gegensätze, Reibungen, man hofft auf Neues, und das hat über die Jahre zu einer Durchlässigkeit und Offenheit geführt, die mit dem engen Jazzbegriff nichts mehr zu tun hat. Kurz gesagt: Nichts an Ideen ist ausgeschlossen, solange es über Substanz verfügt und Improvisation noch eine erfrischende Rolle spielen kann – im Kontext der Musikformen.

Wenn man das alles einen neuen Wiener Klang nennen will, so ist sein Charakteristikum eher die Vielgestaltigkeit. 20 Jahre Jazzwerkstatt Wien wird nunmehr folgerichtig mit den Strottern gefeiert. Geiger Klemens Lendl und Giarrist David Müller treffen so unter anderem auf Saxofonist Clemens Salesny, Pianist Clemens Wenger und den vielseitigen Schlagwerker Lukas König.

So wird das wienerische Lied, werden Walzer und Polkas durch jazzigen Zugang übermalt. Die Melancholie zerfließt in Spontaneität, Rührseligkeit kippt in expressive Exaltation. Alles ist möglich, nur Qualität ist fix. (Ljubiša Tošić, 4.1.2024)