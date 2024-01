Erklärte in der ZiB2 das "Modell Benko": Wolfgang Peschorn.

Erklärte in der ZiB2 das "Modell Benko": Wolfgang Peschorn. ORF

In einem von Armin Wolf sehr zielgerichtet und nüchtern geführten Interview sagte Wolfgang Peschorn, der Chef der Finanzprokuratur der Republik, in ruhigem Ton, was zum Fall Benko zu sagen ist: Wurden Fantasiewerte von Immobilien in Bilanzen eingetragen? "Wenn es so vonstattengegangen ist, würde mir das Sorgen machen ..."

Zur Frage, dass einer der größten Immo-Konzerne Europas nie eine konsolidierte Bilanz und die Einzelbilanzen verspätet vorgelegt habe, sagte Peschorn: "Es ist absolut unverständlich, dass die Organe von Signa nicht darauf geschaut haben, dass Signa sich an Gesetz und Recht gehalten hat. Das gilt auch für steuerliche Veranlagungen."

Zur grundlegenden "Methode Benko": "Das Geschäftsmodell (hat) darauf abgezielt, dass man Immobilien gekauft, in der nächsten Sekunde bewertet hat, sodass in der Bilanz ein Gewinn durch diese Aufwertung entstanden ist, sodass man zukünftige, prognostizierte Gewinne, die noch gar nicht eingetroffen sind, an Aktionäre und Investoren ausgeschüttet hat."

"Ich sehe ganz, ganz große Verfehlungen im Bereich des Signa-Konglomerats und deren Entscheidungsträger."

Strafrechtliche Folgen? "Natürlich kann es auch strafrechtliche Konsequenzen geben: Insolvenzverschleppung, Untreue, theoretisch auch Betrug."

Reicht das der Staatsanwaltschaft als Anfangsverdacht? (Hans Rauscher, 4.1.2024)