Die Regierung in London will Großbritannien zu Europas Pionier des autonomen Fahrens machen. AP/Kin Cheung

Die Regierung in London will selbstfahrende Autos bereits im Jahr 2026 auf die britischen Straßen bringen. Das sagte Verkehrsminister Mark Harper in einem Interview im BBC-Radio Ende Dezember.

"Die Technologie existiert, sie funktioniert, und wir erlassen daher die entsprechenden Gesetze, damit die Menschen volles Vertrauen in die Sicherheit dieser Technologie haben können", sagte der Politiker von den britischen Konservativen.

Londons große Hoffnungen

Harper führte in dem BBC-Interview vor allem drei Gründe an, warum sich die britische Regierung für autonome Fahrzeuge starkmacht. Erstens werde die Technologie die Verkehrssicherheit verbessern und Menschenleben retten. "Wir haben in Großbritannien bereits eine sehr gute Bilanz bei der Verkehrssicherheit, aber auf unseren Straßen sterben im Jahr immer noch mehrere Tausend Menschen. Diese Situation wollen wir verbessern", sagte Harper. (Die Weltgesundheitsorganisation schätzte die Zahl der britischen Verkehrstoten im Road Safety Report von 2018 allerdings nicht auf "mehrere Tausend", sondern auf 2.000.)

Zweitens sieht der britische Minister große wirtschaftliche Chancen für sein Land. Der Markt für vernetztes und autonomes Fahren werde in Großbritannien im Jahr 2035 41,7 Milliarden Pfund (48,3 Milliarden Euro) ausmachen, heißt es in einer Studie der Forschungs- und Beratungsorganisation Connected Places Catapult. Der Umsatz auf dem Weltmarkt für 2035 wird in dem Papier mit 650 Milliarden Pfund (753 Milliarden Euro) beziffert. Auf solchen Prognosen gründen die Hoffnungen der britischen Regierung.

Verkehrsminister Mark Harper verspricht den Britinnen und Briten selbstfahrende Autos im Laufe des Jahres 2026. REUTERS/HANNAH MCKAY

Drittens werde autonomes Fahren Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen neue Handlungsfreiheit geben. "Es eröffnet ihnen eine völlig neue persönliche Freiheit, zur Arbeit zu kommen, ohne auf andere Menschen angewiesen zu sein", glaubt der Politiker.

Auf die Frage, ob Menschen in autonomen Fahrzeugen bald ihre E-Mails beantworten können werden, ohne die Hände am Lenkrad zu haben, sagte Harper: "Ja, und ich denke, wir werden diese Technologie im Jahr 2026 einführen können. Die Unternehmen rechnen mit diesem Jahr."

Rückschläge in den USA

Harper verwies bei der Frage der Praxistauglichkeit des autonomen Fahrens unter anderem auf den US-Bundesstaat Kalifornien. Allerdings sind selbstfahrende Automobile auch dort keineswegs unumstritten.

Cruise, ein Tochterunternehmen des Autokonzerns General Motors, steht seit einem Unfall im Oktober in der Kritik: Ein fahrerloses Auto von Cruise schleifte eine Frau mehrere Meter mit. Die Fußgängerin war zuvor von einem anderen Fahrzeug – mit einem Menschen am Steuer – angefahren und vor das selbstfahrende Taxi geschleudert worden.

Die Cruise-Autos sind so programmiert, dass sie nach gewissen Kollisionen automatisch an den Straßenrand fahren. Auch in diesem Fall entschied sich die Software so – obwohl die Frau noch unter dem Wagen steckte.

Im November hat Cruise seine fahrerlosen Dienste in San Francisco pausiert. Waymo, eine Schwesterfirma von Google, darf unterdessen weiterhin ihre fahrerlosen Taxis in der Stadt anbieten.

Ein Auto der Firma Cruise in San Francisco im vergangenen August – als die fahrerlose Flotte von General Motors dort noch fuhr. IMAGO/Achille Abboud

Langer Weg zum autonomen Fahren

Generell ist der Weg von fahrerlosen Autos in den Alltag des Straßenverkehrs langwieriger, als manche Experten vor wenigen Jahren vorhergesagt haben. Der deutsche Automobilexperte Ferdinand Dudenhöffer sagte kürzlich zum STANDARD, langfristig gesehen werde sich im Pkw-Verkehr das vollkommen autonome Fahren durchsetzen, "nur wird es dauern".

Die vom britischen Verkehrsminister Harper angeführten Argumente für selbstfahrende Autos – Sicherheit, Komfort und Inklusion von Älteren und Menschen mit Behinderungen – zählen auch in anderen Ländern zu den häufigsten Punkten der Befürworter. Kritiker entgegnen, dass selbstfahrende Autos für die breite Masse niemals erschwinglich sein werden und dass die benötigten Datenmengen alles andere als ökologisch nachhaltig sind. Auch um Arbeitsplätze, etwa von Taxifahrerinnen und Buslenkern, mache man sich Sorgen. (Lukas Kapeller, 5.1.2024)