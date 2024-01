Eineinhalb Jahre nach seinem Debüt im Rallyesport startet der 44-Jährige bei der Dakar. In der Wüste trägt Lauda eine Reminiszenz an seinen Vater auf dem Helm – gefunden in einer alten Fotokiste

Lauda fährt seine erste Dakar. Es ist ein Kindheitstraum. MCH Photo

Die Wüste lebt. Und sie ist laut. Am Freitag startet die 46. Ausgabe der Rallye Dakar. Bereits zum fünften Mal findet das legendäre Wüstenrennen in Saudi-Arabien statt. Los geht es mit dem Prolog im Nordwesten rund um Al-Ula, weitere zwölf Etappen folgen. Nach insgesamt 7891 Kilometern (davon 4.727 Kilometer Wertungsprüfung) endet die Rallye am 19. Jänner in Yanbu am Roten Meer.

In Abwesenheit des verletzten Ex-Dakar-Siegers Matthias Walkner treten zwei Österreicher mit dem Motorrad an: Tobias Ebster (KTM) und Ardit Kurtaj (Husqvarna). In der Challenger-Buggyklasse T3 nimmt Lukas Lauda erstmals die Dakar in Angriff. Der älteste Sohn von Formel-1-Legende Niki Lauda pilotiert einen Can-Am Maverick von South Racing. Das Ziel ist das Ziel.

STANDARD: Sie fahren mit 44 Ihre erste Dakar. Ist das schon die Midlife-Crisis?

Lauda: So weit ist es noch nicht. Aber ja,ich habe erst vor einem guten Jahr mit dem Rallyesport angefangen. Das ist alles neu für mich. Ich hatte diese Challenge im Kopf. Jetzt fühle ich mich gut vorbereitet, habe sechs Rennen hinter mir. Im Oktober musste ich in Marokko eine Quali fahren, um von der Fia das Okay für die Dakar zu bekommen. Dort lief es ganz gut. Jetzt bin ich einfach nur aufgeregt, ich erfülle mir einen Kindheitstraum. Ich mache das nur für mich.

STANDARD: Ihr Vater ist lieber im Kreis gefahren. Woher die Faszination für den Rallyesport?

Lauda: Ich bin als Kind viel Motocross gefahren. Als ich in den Buggy eingestiegen bin, hat mich das an damals erinnert. Aber natürlich ist der Buggy sicherer. Aus dem Alter für das Motorrad bin ich raus, außerdem fehlt mir das Talent.

STANDARD: Sie haben einen schweren Motorradunfall im Lebenslauf.

Lauda: Ja, das war 2014. Ich bin in Ibiza auf der Straße über ein Auto geflogen. Ich hatte schwere Verletzungen an der Hand und am Oberschenkel. Zum Glück kann ich mich an den Unfall gar nicht erinnern. Ich habe ein paar Spätfolgen, aber es geht alles ganz gut. Es gibt keine Ausreden.

Lukas Lauda wird seinen Buggy durch die saudi-arabische Wüste navigieren. Knapp 8.000 Kilometer sind zu bewältigen. MCH Photo

STANDARD: Sie sind seit einigen Tagen in Saudi-Arabien. Wie ist der erste Eindruck von dem ganzen Zirkus?

Lauda: Absolut beeindruckend. Die Organisation ist der Hammer, da steckt eine Riesenlogistik dahinter. Das Biwak wechselt während der Rallye achtmal den Standort. Da stehen massenhaft einsatzbereite Hubschrauber herum. Ich hätte mir das nicht so groß und professionell erwartet. Man ist ständig in Kontakt mit anderen Fahrern, man trifft sich beim Essen, redet mit allen. Alles ganz locker, jeder hilft jedem. So ist der Rallyesport. Deshalb liebt man ihn auch.

STANDARD: Worauf kommt es bei der Dakar an?

Lauda: Es ist eine Mischung aus Härte, Ausdauer, Abenteuer und Improvisation. Man muss höllisch auf das Material aufpassen, mit dem Kopf fahren. Wie viel Gas gibt man? Wie viel riskiert man? Das ist die Herausforderung, das sind die komplizierten Fragen.

STANDARD: Und wie lauten die Antworten?

Lauda: Wenn man zu langsam ist, steckt man am nächsten Tagen im Stau fest. Dann hast du den Staub vor dir, und die Sache wird noch gefährlicher, als sie es ohnehin ist. Die ersten drei Tage werden lang. Neun Stunden am Tag im Auto, da muss man die Konzentration wahren. Jedes Teil am Auto hat ein Gedächtnis. Man kann einmal durch ein Loch fahren, beim zehnten Mal aber bricht etwas.

STANDARD: Sie sind in engem Kontakt mit Heinz Kinigadner. Welche Rolle spielt er?

Lauda: Heinz lud mich2022 nach Tunesien ein, um eine Can-Am zu testen, und ich fand sie großartig. Durch ihn habe ich auch meinen Co-Piloten Stefan Henken kennengelernt. Von Stefan konnte ich enorm profitieren, er hat enorme Erfahrung. Wir sind ein gutes Team. Er hat mir alles beigebracht, und ich lerne immer noch dazu. Heinz kommt uns am Ruhetag in Riad besuchen. Falls wir da überhaupt noch dabei sind.

STANDARD: Kinigadner bot bei der Dakar auf dem Motorrad großes Kino. Welchen speziellen Tipp hat er Ihnen mitgegeben?

Lauda: Vollgas.

STANDARD: Warum fahren Sie nicht mit Ihrem Bruder Mathias? Das würde sich doch anbieten.

Lauda: Das würde nicht funktionieren. Wir wollen beide am Steuer sitzen.

STANDARD: Auf Ihrem Helm fällt das alte Logo der Raiffeisen auf. Eine Reminiszenz an Ihren Vater?

Lauda: Mein Bruder hat kürzlich Fotos für Servus TV gebraucht. Da bin ich durch die alte Fotokiste meiner Mutter gegangen. Und dann habe ich zwischen den ganzen Bildern aus den Siebzigern einen Aufkleber von damals gefunden. Noch Original. Den habe ich auf den Helm geklebt. Als Glücksbringer. (Philip Bauer, 5.1.2024)