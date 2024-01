Einer indischen Nachrichtenagentur zufolge sind 15 indische Besatzungsmitglieder an Bord der MV Lila Norfolk, die unter liberianischer Flagge fährt

Aufnahme eines Hafens in Somalia (Symbolbild). Der Frachter wurde vor der Küste des Landes gekapert. AFP/ED RAM

Neu-Delhi – Vor der Küste Somalias ist ein Frachter mit indischer Besatzung gekapert worden. Die indische Marine teilte am Freitag mit, sie habe die Verfolgung aufgenommen und beobachte die Lage genau. An Bord der unter liberianischer Flagge fahrenden MV Lila Norfolk befanden sich Meldungen der indischen Nachrichtenagentur ANI zufolge 15 indische Besatzungsmitglieder. Das Schiff sei im Arabischen Meer entführt worden, wovon die Marine am Donnerstagabend Kenntnis erhalten habe, meldete ANI unter Berufung auf das Militär. Die Marine habe Kontakt zur Schiffsbesatzung aufgenommen.

Unbekannte bewaffnete Personen an Bord

Das Schiff habe das britische Amt für Seeschifffahrt UKMTO darüber informiert, dass am Abend des 4. Jänner fünf bis sechs unbekannte bewaffnete Personen an Bord gegangen seien, erklärte die indische Marine. Daraufhin sei das indische Kriegsschiff INS Chennai umgeleitet worden und habe Kurs auf die MV Lila Norfolk genommen.

Somalia liegt am Horn von Afrika und grenzt im Norden an den Golf von Aden und weiter im Osten an das Arabische Meer. Der Golf von Aden verbindet das Rote Meer, wo es derzeit immer wieder Angriffe von Huthi-Rebellen auf Frachter gibt, und das Arabische Meer, ein Randmeer des Indischen Ozeans. Dort verlaufen wichtige Schifffahrtsstraßen.

Die indische Marine hat ihre Überwachung des Arabischen Meeres nach den jüngsten Angriffen auf Handelsschiffe in der Region verstärkt. Die Huthi-Milizen im Jemen haben sich solidarisch mit der Hamas im Gazastreifen erklärt und nach eigenen Angaben wiederholt Schiffe angegriffen, die Verbindung zu Israel haben. (Reuters, 5.1.2024)