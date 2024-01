Für Israel, die USA, die EU und andere Länder gilt Hassan Nasrallah als einer der gefährlichsten Terroranführer der Welt. Der schiitische Geistliche, der vor 63 Jahren in einem Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut geboren wurde und 1992 an die Spitze der libanesischen Partei und Organisation Hisbollah ("Partei Gottes") kam, wird von seinen Anhängern hingegen geradezu kultisch verehrt. Wann immer er sich via Audio- oder Videobotschaften zu Wort meldet – aus Sicherheitsgründen stets von einem unbekannten Ort aus –, hören und jubeln ihm die Massen zu. Viele Araber bewundern ihn wegen seiner Auseinandersetzung mit Israel – andere hingegen sehen ihn nur als verlängerten Arm des Iran.

Geboren wurde Nasrallah 1960 als erstes von neun Kindern eines Lebensmittelhändlers in Beirut. Seine Familie stammte ursprünglich aus dem Dorf Bassouriyeh im vorwiegend schiitischen Süden des Libanon. Als Kind soll er – vielleicht absichtlich konstruiertes Narrativ seiner Anhänger – stets ein Bücherwurm gewesen sein, der lieber im Koran las und in die Moschee ging, als mit anderen Buben auf der Straße Fußball zu spielen.

Hassan Nasrallah bei einer Videoübertragung am 3. Jänner 2024. AFP/ANWAR AMRO

Erwiesen ist jedenfalls, dass sich Nasrallah schon als Teenager politisch betätigte und sich der schiitischen Amal-Bewegung des Rechtsanwalts und späteren libanesischen Parlamentspräsidenten Nabih Berri anschloss. Seine religiöse Ausbildung erhielt er Medienberichten zufolge u. a. in zwei wichtigen Zentren schiitischer Religiosität: in der irakischen Pilgerstadt Najaf sowie in der iranischen Millionenmetropole Ghom, die mit dem Schrein der Fātima Maʿsūma ein wichtiger schiitischer Wallfahrtsort und mit der theologischen Hochschule vor allem eines der wichtigsten Zentren der schiitischen Gelehrsamkeit ist.

Ab 1982 bei der Hisbollah

Als sich 1982 der radikale Flügel der Amal-Bewegung abspaltete, schloss sich der eben erst 22-jährige Nasrallah der unter Anleitung iranischer Revolutionswächter neu gegründeten Hisbollah an, deren Generalsekretär er 1992 wurde. Diese "Partei Gottes" entstand, wie die einschlägige Fachliteratur ausweist, aus dem Untergrund heraus und verstand sich als paramilitärische Organisation, die letztlich ein Zusammenschluss verschiedener schiitischer Gruppen war, die gemeinsame Sache im Widerstand gegen die damalige israelische Invasion machten.

Zum Generalsekretär der Hisbollah wurde der damals 32-jährige Nasrallah ernannt, nachdem Scheich Abbas Hussein Mussavi 1992 bei einer gezielten israelischen Kommandoaktion ums Leben gekommen war. Nasrallahs heutiges Image als großer Anführer resultiert aus dem Abzug israelischer Truppen aus dem Südlibanon im Jahr 2000. Die Hisbollah feierte das als eigenen Triumph – und als Verdienst ihres damals gerade erst 40-jährigen Generalsekretärs. Der Hisbollah-Chef verstand es auch, den Ausgang des Krieges gegen Israel im Sommer 2006 zu einem "großen Sieg" umzudeuten – und dies, obwohl israelische Einheiten im Verlauf der Kämpfe in den Libanon eingedrungen waren und große Zerstörungen verursacht hatten.

Zentrale Figur

Nasrallah spielte auch eine wichtige Rolle bei einem komplexen Gefangenenaustausch zwischen Israel und der Hisbollah im Jahr 2004. Das Abkommen wurde in der arabischen Welt als Nasrallahs Erfolg gefeiert. Unter ihm wurde die Hisbollah von den USA, der EU und anderen Staaten als Terrororganisation eingestuft – im Gegensatz etwa zu Russland, das die Hisbollah als legitime politische Organisation betrachtet. Auch China unterhält Kontakte zur Hisbollah, bleibt in seiner Bewertung der Organisation jedoch weitestgehend neutral. Im Libanon selbst ist die Hisbollah längst zum innenpolitischen, militärischen und sozialen Faktor geworden und ist auch in der Nationalversammlung (Parlament) vertreten, wo sie rund zehn Prozent der Mandate besetzt und schon im mehreren Kabinetten vertreten war. 2013 verkündete Nasrallah, dass die Hisbollah in Syrien gegen islamistische Extremisten kämpfe, um die Grenze des Libanons zu schützen.

Nasrallah lebt Berichten zufolge schwer bewacht an einem für die Öffentlichkeit unbekannten Ort im Süden Beiruts mit seiner Frau Jassi und vier volljährigen Kindern. Sein ältester Sohn wurde 1997 in einem Gefecht der Hisbollah mit israelischen Soldaten im Südlibanon getötet. (red, 5.1.2024)