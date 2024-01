Das Wochenende bringt Schneefälle und Verkehrsbehinderungen. IMAGO/Andre März

Der Sturm in Wien und im Norden und Osten Österreichs hat sich gelegt, nun kommt die Kälte. Der Dezember hatte hierzulande mit deutlichen Minusgraden begonnen, dann wurde es wärmer, vor allem aber nass durch viel Regen und Schnee. Nach den milden Weihnachtstagen geht die Temperatur nun wieder deutlich zurück. Ab Samstag wird nicht nur eine Abkühlung, sondern auch Schneefall bis in tiefe Lagen erwartet – bis auf den Süden, wo die Grenze für den Schnee oberhalb von 1000 Metern liegt.

Ein Italien-Tief bringt am Samstag ganztägig dichte Wolken sowie verbreitete, oft auch lang anhaltende und intensive Niederschläge in Form von Regen und Schneefall, berichtet Geosphere, vormals ZAMG. In den Landeshauptstädten werden Tiefstwerte zwischen minus sieben Grad in Wien und minus 15 Grad in Salzburg erwartet.

In der Nacht auf Sonntag und auch am Sonntag selbst fällt den Prognosen zufolge verbreitet Schnee, und das meist bis in tiefe Lagen, womit laut Geosphere im ganzen Land mit einer mehr oder weniger dicken Schneeschicht zu rechnen ist. 20 bis 30 Zentimeter können es im oberen Waldviertel und in den Nordalpen oberhalb von etwa 800 Metern sein, für Wien kündigt die Ubimet zehn bis 15 Zentimeter an. Der Sonntag bringt in vielen Regionen einen Eistag mit Temperaturen, die ganztägig unter null Grad liegen. Im Süden und Südosten ist bis zum Vormittag unterhalb von 700 Metern Regen oder Schneeregen möglich.

Verkehrsbehinderungen vor Schulbeginn

Während in Österreich und anderen Teilen Europas also ein Wintereinbruch bevorsteht, legt sich die Kältewelle in Nordeuropa allmählich wieder legt. In Schweden und Finnland wurden um den Jahreswechsel teilweise Temperaturen von bis zu minus 40 Grad gemessen. Das eisige Wetter sorgte in Schweden und Finnland für Verkehrsbehinderungen und Schulschließungen. In Deutschland dagegen hat der Dauerregen inzwischen nachgelassen, dennoch bestand auch am Freitag weiter Hochwassergefahr an vielen Bächen und Flüssen, auch weil aufgeweichte Deiche zu brechen drohen. Auch in Deutschland wird es nun kalt.

In Österreich steht zudem das letzte Ferienwochenende vor Schulbeginn im Zeichen des Rückreiseverkehrs: Der Transitverkehr wird sich vor allem von Ungarn kommend vor der Grenze Nickelsdorf Richtung Österreich sowie Richtung Deutschland vor den Grenzübergängen Suben und Walserberg verzögern, schreibt der ÖAMTC in einer Aussendung. Auf der Strecke Nickelsdorf (A4), Schwechat (S1), Vösendorf (A21), Steinhäusl (A1), Linz (A25) und A8 Richtung Suben beziehungsweise von Spielfeld (A9) bis Graz und Linz und weiter Richtung Deutschland muss demnach bei Unfällen oder defekten Fahrzeugen mit rascher Staubildung gerechnet werden. Innerösterreichisch solle man am Sonntagabend Zeitverluste an den Einfahrten der Ballungszentren einplanen.

Zusätzlichen Verkehr bringt auch das Dreikönigsspringen in Bischofshofen am 6. Jänner. Durch An- und Abreise dürfte sich dann die Situation vor der Tunnelbaustelle auf der A10 verschärfen, warnt der ÖAMTC. Zusätzlich sei sowohl auf der Tauern-Autobahn (A10) im Bereich Knoten Pongau als auch auf der Pinzgauer Straße (B311) mit Staus zu rechnen. Und: Mit der "Jännerrallye" beginnt das österreichische Motorsportjahr erneut im Raum Freistadt. Von 5. bis 7. Jänner kommt es deshalb regional zu Straßensperren, auch mit Verzögerungen auf den Zufahrtsstrecken muss gerechnet werden.

Kommende Woche kalt, aber ohne Schnee

Die kommende Woche startet dann zwar ohne weiteren Schneefall, berichtet Geosphere, aber es wird dann noch kälter: Am Montag bleiben die Temperaturen auch tagsüber meist unterhalb des Gefrierpunkts. Der Montag startet verbreitet mit Wolken, und besonders im Norden, Osten und Südosten fällt zeitweise noch etwas Schnee. Am Nachmittag klingt der Schneefall ab, und die Wolken lockern vor allem nördlich der Donau und ganz im Süden auf, sodass sich dort mitunter noch etwas Sonne ausgeht.

Besonders die sternenklaren Nächte auf Dienstag und Mittwoch bringen in weiten Teilen des Landes Frost. Minus sieben Grad werden für Wien vorhergesagt, minus 15 Grad sollen es in Salzburg sein. Im Lungau, Mühl- oder Waldviertel können es auch minus 20 Grad werden. In der zweiten Wochenhälfte nimmt der Frost dann wieder ab.

Sturm am Donnerstag

Der Wind ließ in der Nacht auf Freitag wieder nach. In weiten Teilen Österreichs hatte es am Donnerstag stürmisches Wetter gewesen. In der Wiener Innenstadt brachte es der Sturm zu Windspitzen bis 111 Kilometer pro Stunde (km/h). Die Wiener Berufsfeuerwehr zählte am Donnerstag bis zum Nachmittag hinein mehr als 250 Einsätze und damit laut eigenen Aussagen "außergewöhnlich viele". Mehrere Bundesgärten waren in der Hauptstadt aus Sicherheitsgründen gesperrt worden: Augarten, Volksgarten und Burggarten, ebenso der südliche Teil des Schönbrunner Schlossparks. Das Meiereitor und das Maria-Theresien-Tor waren geschlossen worden.

Gleich mehrere Einsätze hatte am Donnerstag unter anderem auch die Freiwillige Feuerwehr in Wiener Neudorf, Bezirk Mödling, vermeldet. Die österreichweit höchste Windspitze verzeichnete laut Geosphere Austria am Donnerstag die Wetterstation Semmering/Sonnwendstein mit 134 km/h. (red, APA, 5.1.2024)