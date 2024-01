Damit Roboter überhaupt Teil unseres Alltag werden können, müssen sie vor allem eines sein: sicher. Die von Google Deepmind geplante Roboterverfassung ist eine von mehreren Maßnahmen. Google Deepmind

Der Traum vom vielseitigen Roboter, der uns auf Zuruf lästige Arbeiten abnehmen kann, ist seit Jahrzehnten ungebrochen. Nicht selten beflügelte er dabei in Literatur und Filmen aber auch die Fantasie, dass sich solche Maschinen eines Tages gegen Menschheit richten könnten. Ein Robotikteam von Googles Deepmind Robotics nimmt dieser Idee nun den Wind aus den Segeln. Zumindest ein bisschen: Im Rahmen seiner Forschung hat das Team mehrere Vorschläge vorgestellt, von denen einer explizit eine Verfassung vorsieht. Sie soll verhindern, dass die praktischen Helferlein in freier Wildbahn auf uns losgehen.

Das Jahr 2024 dürfte in Sachen Verschmelzung von generativer künstlicher Intelligenz (KI), insbesondere von großen Basismodellen, und Robotik eine beispiellose Dynamik bekommen. Deepmind Robotics von Google dürfte dabei eine besonders prominente Rolle zuteilwerden: Ihre neuesten Forschungsergebnisse, die in einem kürzlich veröffentlichten Blogbeitrag vorgestellt wurden, werfen ein Licht auf neue Methoden, die das Verständnis und die Leistung von Robotern erheblich verbessern sollen.

Bedeutender Fortschritt dank AutoRT

In der Vergangenheit waren Roboter auf eine einzige Aufgabe ausgerichtet, wobei sie sich bei repetitiven Aufgaben auszeichneten, aber bei unerwarteten Veränderungen ins Stocken gerieten. AutoRT von Deepmind stellt jedoch einen Paradigmenwechsel dar, indem es große KI-Modelle verwendet, um die Fähigkeiten von Robotern zu erweitern. Dieses Datenerfassungssystem verwendet ein visuelles Sprachmodell, um das Situationsbewusstsein zu verbessern und mehrere Roboter steuern zu können, damit sie ihre Umgebung und die darin befindlichen Objekte besser verstehen.

Darüber hinaus werden große Sprachmodelle in AutoRT integriert, um Aufgabenvorschläge zu erleichtern. Roboter können dadurch Anweisungen in natürlicher Sprache verstehen, wodurch der Bedarf an komplizierter Programmierung nicht ganz entfällt, aber erheblich minimiert wird. AutoRT hat in seinen ersten Tests beeindruckende Fähigkeiten gezeigt, indem es bis zu 20 Roboter und 52 Geräte gleichzeitig verwalten und eine umfangreiche Reihe von über 77.000 Versuchen und 6.000 Aufgaben bewältigt konnte. Das System dürfte jetzt schon einen bedeutenden Fortschritt auf dem Gebiet der Robotik darstellen und bietet einen Ausblick auf eine Zukunft, in der Roboter anpassungsfähig und intuitiv aushelfen können.

Verfassung innerhalb strenger Sicherheitsrichtlinien

Aber Voraussetzung dafür ist, dass ihr Handeln auch sicher bleibt. Deepmind betont in seinem Blogeintrag, dass bei der Entwicklung ein starker Fokus auf Sicherheit gelegt werden müsse, damit Roboter überhaupt Teil des täglichen Lebens werden könnten. Deshalb enthält das AutoRT-System mehrere Sicherheitsmechanismen, darunter eine "Roboterverfassung", die von Isaac Asimovs Robotergesetzen (auf Englisch: Three Laws of Robotics) inspiriert ist und den Schwerpunkt auf die Vermeidung menschlichen Schadens legt. Dieses Regelwerk leitet den Roboter bei der Auswahl seiner Aufgaben und soll Interaktionen mit Menschen, Tieren, scharfen Gegenständen oder elektrischen Geräten vermeiden.

Es reicht allerdings nicht aus, sich nur auf diese programmierten Richtlinien zu verlassen, um absolute Sicherheit zu gewährleisten. Deshalb integriert AutoRT mehrere Ebenen der herkömmlichen, bereits bekannten Robotersicherheit: Dazu zählt zum Beispiel die Programmierung von Robotern, anzuhalten, wenn übermäßige Kraft erkannt wird – oder die Gewährleistung, dass menschliche Aufsichtspersonen die Roboter visuell überwachen und bei Bedarf physisch abschalten können.

Schnellere Auffassungsgabe inkludiert

Darüber hinaus stellte das Deepmind-Team auch "RT-Trajectory" vor. Dieser innovative Ansatz soll Robotern helfen, Aufgaben besser zu verstehen und auszuführen, indem visuelle Umrisse von Roboterbewegungen in Trainingsvideos eingefügt werden. Dieser Ansatz ermöglicht es Robotern, das "Wie" von Aufgaben besser zu verstehen, was ihre Leistung in neuen Situationen erheblich verbessert. Es eröffnet Robotern neue Möglichkeiten, von menschlichen Demonstrationen oder sogar handgezeichneten Skizzen zu lernen. Die Ergebnisse sind vielversprechend: Glaubt man den Angaben der Forschenden, verdoppelt RT-Trajectory die Erfolgsquote früherer Trainingsmethoden. Bleibt nur zu hoffen, dass niemand die Roboter auf die Idee bringt, das Aushebeln der Robotergesetze zu lernen. (bbr, 6.1.2024)