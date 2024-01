Schwierige Phase für Marco Rossi und seine Teamkollegen. USA TODAY Sports via Reuters Con

St. Paul (Minnesota) - Die Minnesota Wild und Österreichs Eishockey-Stürmer Marco Rossi sind in der NHL weiter im Sinkflug. Am Donnerstag musste sich die Mannschaft zu Hause den Tampa Bay Lighting mit 1:4 geschlagen geben, Rossi bekam dabei 17:30 Minuten am Eis. Es war bereits die vierte Niederlage in Serie für Minnesota, das derzeit ohne verletzte Stützen wie Stürmer Kirill Kaprisow auskommen muss. (APA; 5.1.2024)