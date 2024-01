Die Clicks-Hülle ermöglicht auch den Einsatz von Tastaturbefehlen für das iPhone. Clicks

Ein neues Unternehmen namens Clicks hat es sich zum Ziel gemacht, die guten alten Zeiten zurückzubringen, als Texte auf Handys noch mit physischen Tasten eingetippt wurden und wertvoller Bildschirmplatz nicht von einer unnötigen virtuellen Tastatur in Anspruch genommen wurde – so zumindest die Gedanken der Youtuber Michael Fisher und Kevin Michaluk (alias MrMobile und CrackBerry Kevin), die Clicks mit genau diesem Ziel gegründet haben: die Hüllen für aktuelle iPhones sollen selbige mit einer physischen Tastatur ausstatten.

Das Erscheinungsbild erinnert stark an die Blackberry-Smartphones aus längst vergessenen Zeiten. Erhältlich sind die Hüllen laut offizieller Website des Anbieters für die folgenden Modelle:

Erhältlich sind die Hüllen in den Farben "Bumblebee" (Gelb) und "London Sky" (Grau-Blau). Weitere Farben sind geplant. Neben der Freude an den physischen Tasten und dem Mehr an Bildschirmplatz betont man, dass die Hülle sich einfach am Handy befestigen lässt und sich mit diesem via Lightning bzw. USB-C verbindet, eine Bluetooth-Verbindung ist ebenso wenig erforderlich wie ein eigenständiger Akku. Die Akkulaufzeit des Smartphones soll dadurch nicht maßgeblich beeinflusst werden.

Drahtloses Laden soll weiterhin möglich sein. Durch einen Port auf der unteren Seite der Hülle soll es außerdem möglich sein, das Smartphone weiterhin kabelgebunden zu laden, wie Fisher in dem nachfolgenden Video erklärt, in welchem er auch die Entstehungsgeschichte und die Motivation hinter dem Produkt erläutert.

Clicks: A Real Keyboard For The iPhone! [Exclusive]

MrMobile [Michael Fisher]

Dem Video zufolge wird es außerdem möglich sein, auf der physischen Tastatur diverse iPhone-Kombinationen zu nutzen, die wohl den wenigsten Menschen bekannt sein dürften: Mit Ctrl-H kehrt man etwa auf den Home-Bildschirm zurück, mit Ctrl-Leertaste öffnet man die Suche. Andere Shortcuts dienen dazu, bestimmte Apps zu öffnen.

Allerdings geht Fisher in dem Video auch auf die Nachteile der Hülle ein. Dazu zählt offensichtlich, dass das Smartphone durch Clicks deutlich größer wird. Ein anderer Nachteil ist, dass die Tastatur Eingewöhnungszeit erfordert. Zudem mindert die Hülle den magnetischen Effekt des iPhones, wodurch manche Magsafe-Accessoires nicht mehr korrekt anheften dürften.

Und schließlich noch ein Nachteil für alle hiesigen Userinnen und User: Es handelt sich um ein amerikanisches Tastaturlayout, über Pläne für ein deutsches Tastaturlayout ist nichts bekannt. Ebenso müssen Android-Fans weiterhin auf die Möglichkeit warten, E-Mails und Chats auf jene Weise zu verwenden, von der wir uns eigentlich längst verabschiedet hatten. (stm, 6.1.2024)