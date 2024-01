Nur wenige Bilder schaffen es, ikonischen Status zu erlangen. Marc Wahlberg in Unterhosen, mit grimmigem Gesichtsausdruck und der Hand im Schritt ist so eines. Geschossen hat es Fotograf Herb Ritt 1992 als Teil einer Werbekampagne für Calvin Klein. Aus einer Werbekampagne wurde ein Stück Popkultur. Die US-amerikanische Modemarke fiel seither immer wieder mit ästhetisch-koketter Bildsprache auf, doch nur selten konnte der Erfolg aus den Neunzigern wiederholt werden. Aber vielleicht ändert sich das mit der aktuellen Unterwäschekampagne.

Darin zu sehen ist Schauspieler Jeremy Allen White, der äußerst leicht bekleidet auf den Dächern New Yorks posiert. White ist Protagonist der Serie "The Bear", in der es um einen jungen Koch geht, der den heruntergekommen Sandwich-Laden seiner Familie auf Vordermann bringen will und das widerspenstige Küchenteam für sich zu gewinnen versucht. Bekannt wurde Jeremy Allen White durch die Drama-Serie "Shameless".

Jeremy Allen White auf den Dächern New Yorks. Mert Alas / Calvin Klein

Gute Vorbereitung

Aktuell spielt der gebürtige New Yorker auch an der Seite von Zac Efron im Wrestling-Epos "The Iron Claw". Für die Rolle legte sich der Schauspieler ordentlich Muskelmasse zu. Ideal für das Calvin-Klein-Shooting, sollte man meinen. Doch Berichten zufolge musste White für seinen Model-Job sogar wieder etwas schmaler werden. Zumindest sei er es von den Dreharbeiten her gewohnt gewesen, halb nackt vor der Kamera zu stehen, sagt White gegenüber US-Medien.

Der Schauspieler chillt in der New Yorker Sonne. Mert Alas / Calvin Klein

Für die Kampagne posiert White in den ikonischsten Calvin-Klein-Unterhosen. Mert Alas / Calvin Klein

Apfel essen im Big Apple, sehr kreativ. Mert Alas / Calvin Klein

Das weiße T-Shirt ist neben White einer der Hauptdarsteller in der Serie "The Bear". Mert Alas / Calvin Klein

(red, 5.1.2024)