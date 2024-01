In seinem Gastkommentar beschreibt Vitali Dimarski, ehemaliger Redakteur des 2022 eingestellten Radiosenders Echo Moskwy, wie aus dem Geschäftsmann Wladimir Putin der Politiker Putin wurde – und wie dieser Geschichte für seine Politik nutzt.

Kreml-Insider erzählen gerne folgende Geschichte: Als Wladimir Putin im Herbst 1999 zum Nachfolger Boris Jelzins gekürt wurde, platzte es aus dem künftigen Präsidenten Russlands überrascht heraus: "Oh, und ich dachte an Gazprom." Wovon sonst hätte ein gebürtiger Leningrader aus der Arbeiterschicht träumen sollen?

Putin hatte sich selbst nie in der hohen Politik gesehen. Vielmehr war er gut an die neue Marktwirtschaft der chaotischen 1990er-Jahre angepasst und hatte im "Gangsterland" St. Petersburg Erfolg, wo er seinen Platz an der Schnittstelle zwischen öffentlichem Dienst und einem weitgehend kriminellen Wirtschaftssektor fand.

Eine Art Schachfigur

Doch nachdem Putins Chef, der Sankt Petersburger Bürgermeister Anatoli Sobtschak, an seiner Wiederwahl gescheitert war, musste sich der ehemalige KGB-FSB-Offizier anderswo nach lukrativen Posten umsehen. Durch persönliche oder geschäftliche Verbindungen gelang es ihm, in die Hauptstadt umzuziehen, wo eine Reihe politischer Ernennungen ihren Lauf nahm, die ihn schließlich in den Kreml beförderten.

Bei seinem Amtsantritt als Präsident bekannte sich Putin zu friedlicher Machtübergabe, Redefreiheit und anderen demokratischen Werten. Das meinte er auch so. Schließlich war er eine Art Schachfigur, die sich an die verfassungsmäßige Ordnung und an Jelzins mündliches Vermächtnis hielt. Er hatte keine eigenen Ideen, und die Intellektuellen, die sich mit der Konzeption der politischen und wirtschaftlichen Zukunft Russlands befassten, zeigten keinerlei Interesse an ihm.

Geld war das Einzige, das seiner Herrschaft Leben einhauchte. Es war von Anfang an klar, dass der Geschäftsmann Putin Vorrang vor dem Politiker Putin hatte. Als Mitglied des Kreml-Pressepools habe ich das selbst miterlebt. Ich bin mit dem Präsidenten mehrmals im informellen Rahmen zusammengetroffen, und Wirtschaft war das einzige Thema, über das er mit Leidenschaft sprach. Er konnte problemlos Zahlen aus dem Ärmel schütteln und uns sagen, wie viel jeder Oligarch besaß, bis hin zu Zehntel- und Hundertstelprozenten der jeweiligen Unternehmensanteile. Als wir ihn fragten, ob er vorhabe, nach Ablauf seiner zweiten Amtszeit im Jahr 2008 weiter an der Macht zu bleiben, antwortete er: "Ich habe geschuftet wie ein Galeerensklave", womit er andeutete, er würde danach wohl sein Leben genießen.

Man darf jedoch nie vergessen, dass Putin in allererster Linie Geheimdienstoffizier ist, und als solcher ist Misstrauen sein vorherrschender Charakterzug. Während seiner ersten beiden Amtszeiten wurde ihm klar, dass er und sein zusammengerafftes Kapital im Falle seines Machtverlusts niemals sicher sein würden. Seine Rivalen würden wohl seine Vermögenswerte beschlagnahmen und ihn von der Bildfläche verschwinden lassen. Er musste also einen Weg finden, wie er sich den Menschen in seinem Land "verkaufen" konnte.

Der Politiker Putin

Gegen Ende seiner zweiten Amtszeit begann er ernsthaft, seine Pläne zu schmieden. Ab nun übernahm der Politiker Putin vom Geschäftsmann Putin. In den darauffolgenden vier Jahren vertraute er den Thron einem Platzhalter, Dmitri Medwedew, an und wechselte selbst in die Rolle des Ministerpräsidenten. Bis 2012 hatte Putin den unbezwingbaren Wunsch entwickelt, für immer präsidentieller Galeerensklave zu bleiben. Massive Proteste im Jahr 2011 aber zeigten, dass es nicht mehr genügte, einfach wie Jelzin zu verkünden: "Großrussland erhebt sich von seinen Knien." Ein neues nationales Projekt musste her.

Doch ungeachtet des Throns im Kreml ist Putin auch nur ein Mensch. Er möchte kompetent erscheinen, weswegen er begann, einfache Geschichtsbücher zu lesen. Bald darauf erkannte er, dass Geschichte keine exakte Wissenschaft ist. Wenn andere deine Interpretation der Vergangenheit widerlegen, kannst du deren Kritik als subjektiv oder politisch motiviert abtun. Und wenn du deine Ansichten vom Kreml aus vertreten kannst, brauchst du überhaupt keine Kritik zu dulden.

Putin stürzte sich also in die Vergangenheit und tauchte aus dem Meer historischer Fakten jedes Mal mit einer tendenziösen Interpretation auf, die den politischen Erfordernissen des Augenblicks entsprach. Als Erstes wurde mithilfe eines Teams aus "Sozialwissenschaftern", das mit dem Propagandaapparat des Kremls kooperierte, Joseph Stalins Ansehen wiederhergestellt. Plötzlich war der Sieg über Nazideutschland weitaus wichtiger als der Große Terror der Jahre 1937 bis 1938 und sogar Stalins schändliche Kooperation mit Hitler, die von der Sowjetunion ein halbes Jahrhundert lang offiziell geleugnet wurde, bis Michail Gorbatschow in den 1980er-Jahren an die Macht kam.

Hinter der historischen Rehabilitierung Stalins steckte natürlich Putins eigener Wunsch, ein "großer" Feldherr zu werden. Man durchstöberte also die russische Geschichte, um imperiales Abenteurertum und eine zunehmend repressive Innenpolitik zu rechtfertigen, und führte historische Beispiele an, die zeigen sollten, dass große russische Herrscher immer wissen, was das Beste für ihr Land sei. Wie der Präsidentenberater und ehemalige Kulturminister Wladimir Medinski formulierte, sollte es in russischen Geschichtsbüchern nur mehr "helle Seiten" geben.

Auf diesen hellen Seiten erscheint mittlerweile auch Iwan der Schreckliche, der den Katholizismus ablehnte und die repressive Opritschnina, den Vorläufer der heutigen Sicherheitsdienste, ins Leben rief. Ein weiterer Teil dieser hellen Seiten ist Alexander Newski, der Russland angeblich gegen Übergriffe aus dem Westen verteidigte und die Germanen in der Schlacht auf dem Peipussee bezwang. Es spielt keine Rolle, dass für diese Version der Ereignisse keinerlei Beweise vorliegen; nach dem Willen Putins ist das jetzt eben die Geschichte.

Der Höhepunkt

Doch der Höhepunkt des "wissenschaftlichen Beitrags" Putins zur russischen Geschichte bestand in seinem im Juli 2021 verfassten Aufsatz Über die historische Einheit der Russen und der Ukrainer. Dieser Text verfügt über keinerlei historischen Wert – der gesamte Inhalt ist bereits im Titel wiedergegeben –, aber darum geht es auch nicht. Es handelte sich um ein politisches Dokument, mit dem die Voraussetzungen für jene umfassende Invasion geschaffen werden sollten, die am 24. Februar 2022 begann.

Auf diese Weise ist Putin zu einer Art Dreifaltigkeit geworden. In Russland selbst ist er Stalin 2.0; für die Außenwelt verkörpert er eine Ausgabe Newskis; und für seine Silowiki-Kollegen aus dem sowjetischen und postsowjetischen Sicherheitsapparat ist er der Erbe Iwans des Schrecklichen.

Widersinniges Sammelsurium

Am Vorabend der nächsten Präsidentschaftswahlen am 17. März 2024 hat sich Putin eine weitere "intellektuelle" Aufgabe vorgenommen. Trotz des in der Verfassung verankerten Verbots einer Staatsideologie ist er darauf erpicht, seiner Herrschaft eine tiefere Bedeutung zu verleihen. Doch das bisher Präsentierte wirkt einseitig und unstimmig: Es handelt sich um eine Mischung aus Eurasianismus, Kapitalismus, russischem Nationalismus, antiwestlicher Haltung, traditionellen Werten – die niemand definieren kann, obwohl Putin ständig davon spricht), orthodoxem Christentum (aber auch Lob für den Status Russlands als multikonfessionelles Land) – und – natürlich – Imperialismus.

Wir haben es mit einem widersinnigen Sammelsurium zu tun, das auf Grundlage immer neuer "Entdeckungen" verspricht, die verborgene Genialität und den erhabenen Charakter der russischen Geschichte zu offenbaren. In Putins Händen erscheint die Vergangenheit in der Tat wie unerforschtes Terrain, und das stellt Russlands Zukunft infrage. (Vitali Dimarski, Übersetzung: Helga Klinger-Groier, Copyright: Project Syndicate, 12.1.2024)