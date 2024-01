Die Schau "Being and Belonging" von 25 Künstlerinnen endet zwar nächste Woche in Toronto – eine Publikation versammelt aber die herausragenden, aktuellen Werke

Eine Frau in schwarzem Gewand und Kopftuch blickt durch ein massives Eisengitter, ihre Hände umschlingen die Gitterstäbe. Es ist nicht klar, ob sie aus- oder eingesperrt ist, ihr Blick verrät auch nicht, ob sie weint oder lächelt. Es ist die iranische Künstlerin Shirin Neshat in ihrer stets auf zwei parallelen, großen Screens gezeigten Videoarbeit "Soliloquy". Die Arbeit wurde 1999 in New York City, Albany in den USA und in Mardin, Türkei, gedreht. Eine Arbeit, die zwischen teilweise übermächtig und bedrohlich wirkenden Architekturen des Ostens und des Westens eine Frau zeigt, die nirgendwo dazuzugehören scheint und nirgends ultimative Freiheit findet: sei es im Exil oder im Patriarchat überhaupt.

Das Video scheint mit der derzeitigen feministischen Revolution im Iran aktueller denn je. Neshat konnte es Ende der 1990er-Jahre nicht im Iran drehen, weshalb sie damals auf die Türkei ausgewichen war. 1999 war es auch, als Neshat ihren Durchbruch mit einer anderen Arbeit auf der Biennale in Venedig erlebte, wo sie mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet wurde.

Tazeen Qayyums Arbeit "A Holding Pattern". Paul Eekhof/ROM

"Wir haben beobachtet, wie Menschen weinen, wenn sie vor dieser Arbeit stehen", sagt die Kuratorin des Royal Ontario Museum (ROM) in Toronto, Fahmida Suleman, zum STANDARD. "Soliloquy" ist Teil der nächste Woche zu Ende gehenden Ausstellung "Being and Belonging", zu der das ROM 25 Künstlerinnen der "islamischen Welt und jenseits" der islamischen Welt, wie es im Untertitel der Show heißt, um Beiträge bat. Es sind renommierte Künstlerinnen dabei wie eben Neshat, aber auch Newcomerinnen. Es sind Frauen aus drei Generationen.

Keinerlei Hierarchien

"Wir haben in der Weise, wie die Werke präsentiert werden, keinerlei Hierarchie geschaffen, die Abreiten stehen vielmehr in einer gleichberechtigten Konversation miteinander", betont Suleman.

Thematisch wurden die Arbeiten in die Bereiche Raum, Bewegung und Macht bzw. Stärke unterteilt. Die Ausstellung war derartig erfolgreich und gut besucht, dass sie um zwei Monate verlängert wurde. Kanadische Museen beschäftigen sich bereits seit vielen Jahren mit der kolonialistischen Vergangenheit des Landes und der eigenen Sammlungen, zuletzt aber auch mit den lange im Schatten der Männer stehenden Künstlerinnen. Ausstellungen wie "The Uninvited", die durch die großen Museen, etwa zuletzt 2023 die National Gallery in Ottawa, touren, zeigten endlich die facettenreiche Geschichte weiblicher Kunst in Kanada. Und zwar jenseits der berühmten – ausschließlichen männlich besetzten – Group of Seven der 1920er- und 1930er-Jahre oder einzelner Frauen, die es in jener Generation zu Berühmtheit brachten wie Emily Carr.

"Being und Belonging" ging aber einen Schritt weiter, einen Schritt aus Kanada hinaus. Gezeigt wurden Arbeiten von Künstlerinnen, die entweder selbst aus muslimisch geprägten Ländern kamen oder deren Familien aus solchen stammten, die religiös sowie atheistisch sind, politische oder höchst persönliche Arbeiten produzieren, jedenfalls aber Berührungspunkte zum Islam haben. Sie sprechen in der Schau für sich selbst, nicht für den Islam. Auch bei den Begleittexten in den Ausstellungsräumen hielt sich die Kuratorin zurück.

Was die Schau "Being and Belonging" so besonders spannend macht, sind die zum Großteil so unmissverständlich klaren und intensiven Botschaften über das Frausein in einer Welt, in der die Unterdrückung und Diskriminierung von Frauen immer bei den sogenannten anderen am stärksten auffällt, obwohl sie religions- und grenzüberschreitend ihre Gültigkeit haben. Sehr oft werden der weibliche Körper und seine Degradierung zum Sexualobjekt und zur reinen Dekoration verhandelt. Die silberneren Pumps und das dazugehörige Trägerkleidchen von Tayeba Begum Lipi etwa glänzen wie Disco-Mode aus einem Schaukasten. Wenn man sie aber näher betrachtet, schmerzt es auf der Haut, denn die Schuhe der 1969 in Bangladesch geborenen Künstlerin bestehen aus scharfen Rasierklingen. Von ihr werden ebenfalls Videos mit bedrückenden Interviews aus der Transgender-Community in Bangladesch gezeigt.

Botox in Öl

Das Leiden für vermeintliche Schönheit zeigt auch die 1981 im Irak geborene Hayv Kahraman in ihren Ölgemälden, die in der Ästhetik fast antik anmuten, aber Frauen zeigen, die sich Botox spritzen oder ihre Haut für Schönheits-OPs markieren. Eines der Bilder aus dem Jahr 2010 zeigt eine Frau, die sich als Akt der Rebellion und Selbstbefreiung das zusammengebundene dicke Haar abschneidet – seit der Bewegung "Frauen Leben Freiheit" im Iran ein international ikonisch Motiv.

Tayeba Begum Lipis Stöckelschuhe aus Rasierklingen, Titel der Arbeit: "Not for Me". Paul Eekhoff, © Royal Ontario Museum

Das Spiel mit traditionellen textilen Kunsthandwerken findet sich in den unterschiedlichsten Stücken der Ausstellung, und oft sind es die radikalsten Arbeiten. Die 1978 in Pakistan geborene Reeta Saeed sagt über ihre halb gewebten, halb gemalten Frauendarstellungen selbst, dass sie die Grenzen zwischen Handarbeiten und Kunst gerne verwischt. Sie schafft damit erst auf den zweiten Blick subtil provokante Porträts.

Hana Elmasry hat auf Gebetsteppiche, auf die Männer in Moscheen niederknien, die Silhouetten nackter Frauenkörper gepinselt, was gläubige Muslime nicht irritieren müsste, wie sie im Begleittext erklärt. Denn die Künstlerin weist mit ihrer Arbeit darauf hin, dass die Sexualisierung des Frauenkörper der Lehre des Islam, wie sie sie verstehe, diametral gegenüberstehe: Denn der weibliche Körper sei eine "göttliche Erschaffung, die der Seele eine Heimat gibt", so Hana Elmasry über ihre Teppichserie "Universally Malleable" (2019).

Moralpolizei und Damenbinde

Mit Stickerei und Malerei sorgte auch die 1981 im Iran geborene Maryam Izadifard für Aufregung. Sie wagte es nämlich für ihre Arbeit "The Persian Garden", eine Damenbinde auf einem kunstvoll mit Blumen bestickten Tischtuch zu zeigen. In einer Galerie in Teheran wurde eine Ausstellung wegen dieses Bildes 2011 von der Moralpolizei geschlossen. Das Bild war gemeinsam mit dem eines bestickten BHs auch Teil der Ausstellung in Toronto. Der BH ist auch eine Verweigerung des "male gaze", des männlichen Blickes, auf die Welt und vor allen Dingen auf Frauen. Maryam Izadifard erinnert sich nämlich an ihre Großmutter, die Unterwäsche für Frauen der Nachbarschaft nähte, was der Enkelin als Kind die Möglichkeit verschaffte, Geschichten und Geheimnissen der Kundinnen zu lauschen. Für sie sind die Stücke "kein Symbol der Verführung", sondern eines der Geheimnisse von Frauen.

Maryam Izadifards "Le jardin perse (The Persian Garden)". Royal Ontario Museum/Eekhoff

Die während der Ausstellung wohl am öftesten fotografierte Arbeit ist aber eine Sitzgelegenheit, die eigentlich aus einem Wartebereich des Pearson Airport, des Flughafens von Toronto, stammt. Für die Installation "A Holding Pattern" hat die 50-jährige in Pakistan geborene Tazeen Qayyum die drei verbundenen Sitze 2013 in leuchtenden Farben mit floralen Ornamenten bemalt und sie für "Being and Belonging" im ROM vor eine Tapete mit Kakerlaken-Muster gestellt. Das Motiv der Kakerlake als "abstoßendes, aber widerstandsfähiges Insekt" (Qayyum) tauchte schon 2002 in den Arbeiten der Künstlerin auf, als die USA nach 9/11 dem Terrorismus den Krieg erklärten. "The Holding Pattern" ist für Qayyum eine "Metapher für die Angstmache und Ausgrenzung, die muslimische Menschen und generell People of Colour in westlichen Gesellschaften" erleiden müssen. Für Frauen gelte das doppelt. Denn als Frau, die in einer patriarchalen Gesellschaft aufgewachsen sei und in einer Welt lebe, wo "die weibliche Sichtweise weitgehend ignoriert wird, wo Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern und Frauenrechte immer noch ein brennendes Thema sind, beeinflusst mein Geschlecht alles an mir", sagt Qayyum. Das gilt sicher auch für patriarchale Gesellschaften jenseits des Islam.

Das Buch "Being an Belonging" zur Ausstellung kann online im Royal Ontario Museum bestellt werden. (Colette M. Schmidt, 5.1.2024)