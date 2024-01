Dominic Thiem könnte sich die Qualifikation bei den Australian Open ersparen. AFP/WILLIAM WEST

Melbourne - Nach seinem Auftakt-Out beim Tennisturnier in Brisbane am Dienstag gegen Spaniens Altstar Rafael Nadal ist Dominic Thiem nach Melbourne zu den Australian Open weitergereist. Während seine "Stallkollege" Sebastian Ofner am Samstag in Hongkong um sein erstes Finale auf der Tour spielt, bereitet sich Thiem vor Ort auf das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres vor. Für den frühen Nachmittag (Ortszeit) hat der 30-Jährige eine Trainingssession mit dem Schotten Andy Murray angesetzt.

Auch andere Asse wie der italienische Wien-Sieger Jannik Sinner, der Schweizer 2014-Triumphator Stan Wawrinka sowie die aus der Babypause zurückgekehrte Japanerin Naomi Osaka üben bereits im Melbourne Park. Während sie alle wie auch der nächste Woche in Auckland aufschlagende Ofner aber noch Zeit bis zum erstmals an einem Sonntag (14. Jänner) beginnenden Major zu haben, muss Thiem womöglich schon am Montag in die Qualifikation. Noch hat sich die Hoffnung auf einen Startverzicht eines Hauptfeldspielers bzw. das Nachrutschen in den Hauptbewerb nicht erfüllt.

Für den Fall, dass Thiem die Qualifikation erspart bleibt, hat er ein Antreten beim Einladungsturnier Kooyong Classic eingeplant. (APA; 5.1.2024)