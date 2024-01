Renaults Elektro-Kangoo gibt es bei Mercedes-Benz als EQT – und bei Nissan eben als Townstar EV. Foto: Stockinger

Weihnachten ist vorbei, nach dem Geschenkeregen und dem Start ins neue Jahr ist wieder einmal Aufräumen angesagt. Da ein Weihnachtsbaum, der zur Sammelstelle muss, dort ein Kinderbett, das von den Großeltern zurück nach Hause soll. Vieles ist zerlegbar und findet auch in einem Kleinwagen Platz – irgendwie. Manches auch nicht, zum Beispiel ein Liegesofa. Spätestens dann ist man froh, ein Auto mit entsprechendem Raumangebot zu haben. Womit wir beim Nissan Townstar wären.

Wir haben die Pkw-Variante des Kombis getestet, nicht den Benziner, sondern die Elektroversion. Die Japaner wollen mit dem in Frankreich gebauten, 4,49 Meter langen, 2,16 Meter breiten Fünfsitzer vor allem junge Familien ansprechen; die andere, die geschlossene Version ist in erster Linie für Handwerker und Kurierdienste gedacht.

Da passt was rein

Der Hersteller verspricht bei umgeklappter Rücksitzbank bis zu 2.500 Liter Kofferraumvolumen. Das Sofa samt Pölstern sollte super reinpassen. Tut es auch – und noch einiges mehr. Die hochklappbare Hecktür samt niedriger Ladekante und die zwei Schiebetüren links und rechts erleichtern die Beladung. Ein Flachkoffer reicht, um die Stufe zwischen Kofferraumboden und umgelegter Rücksitzbank auszugleichen und so eine Schieflage des Sofas zu verhindern.

Auch innen gilt: bis auf das Nissan-Logo im Pralltopf eins zu eins Renault Kangoo. Zeugs bringt man freilich reichlich unter, sogar oben unter dem Dachhimmel, das zeichnet das Konzept schon immer aus. Foto: Stockinger

Die elektrische Reichweite des Townstar, der in der Basisversion 45.960 Euro, in der höchsten Ausstattungslinie Tekna, in der wir unterwegs waren, inklusive aller Extras 50.060 Euro kostet, wird von Nissan mit bis zu 284 km angegeben. Aber selbst diese nach nicht übermäßig viel klingende Reichweite wird im Winter nicht annähernd erreicht. Mehr als 179 km waren bei vergleichsweise milden Temperaturen selbst im Eco-Modus nicht drin. Dabei wird die Geschwindigkeit statt bei 130 schon bei 113 km/h abgeregelt und die Beschleunigung deutlich eingeschränkt.

Nomen scheint im Fall des Townstar EV somit Omen zu sein: Der "Stadtstern" ist ein Fahrzeug für den Ballungsraum, über Land tut man sich mit dem E-Hochdachkombi relativ schwer bzw. muss die Ladevorgänge genauestens planen. Was in der Stadt mittlerweile kein Problem mehr ist, nämlich das Aufladen der Batterie, ist außerhalb mitunter eine Herausforderung. Wenn dann noch eine vom Navi empfohlene Ladestation defekt ist, erst recht.

Praktische Schiebetüren hinten, ganz hinten ein weit aufschwingendes Portal und enorm viel Platz im Kofferraum. Foto: Stockinger

Der Elektromotor leistet 90 kW (122 PS) und hat ein Drehmoment von 245 Newtonmetern. Der Lithium-Ionen-Akku kann bis zu 45 kWh speichern und mit Wechselstrom (11 kW oder 22 kW), über den CCS-Anschluss auch mit Gleichstrom, aufgeladen werden. Letzteres ermöglicht ein Aufladen von sieben auf 80 Prozent Füllstand in 40 Minuten.

Der Nissan Townstar ist das Schwestermodell des neuen, vollelektrischen Renault Kangoo und nutzt im Cockpit viele seiner Bedienelemente. Die Rundumsicht ist gut, auch Ablageflächen gibt es genug. An einen eigenen Platz für die Ladekabel haben die Entwickler hingegen nicht gedacht. Die muss man dorthin packen, wo sich nach dem Beladen des Fahrzeugs noch Platz findet. (Günther Strobl, 9.1.2024)