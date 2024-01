21. Oktober 2023: Sasa Kalajdzic (re) netzte für die Wanderers inBournemouth. Die Anzeichen für einen Wechsel nach Deutschland verdichten sich. Action Images via Reuters/MATTHE

Frankfurt – ÖFB-Teamstürmer Sasa Kalajdzic steht kurz vor einem Wechsel zurück in die deutsche Bundesliga. Der 26-jährige Wiener dürfte bei Eintracht Frankfurt landen, sein Berater Sascha Empacher bestätigte am Freitag die aussichtsreichen Verhandlungen. "Es sieht gut aus", sagte Empacher dem Hessischen Rundfunk. Der frühere Stuttgarter Kalajdzic soll vom englischen Premier-League-Klub Wolverhampton Wanderers zunächst ausgeliehen werden.

Dort kommt Kalajdzic, der im September 2022 einen Kreuzbandriss erlitten hatte, in dieser Saison kaum zu Einsatzminuten. In der Premier League gehörte er nur einmal zur Startformation, dazu kamen zwei Partien im EFL Cup von Beginn an. In der Liga legte er letztmals am 9. Dezember einen Kurzauftritt hin.

Die Eintracht könnte in Person von Kalajdzic auf der Suche nach einem Nachfolger des kurz vor der Saison zu Paris Saint-Germain gewechselten Randal Kolo Muani fündig geworden sein. Der Tabellensechste aus Frankfurt bestreitet das erste Bundesligaspiel nach der Winterpause am 13. Jänner bei RB Leipzig. (APA/dpa, 5.1.2024)