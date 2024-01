Pogerl

Pogatetz kümmert sich fortan um die Jungveilchen. Daniel Shaked

Wien - Trainer-Rochaden im Veilchen-Universum: Emanuel Pogatetz wird neuer Trainer von Regionalligist Young Violets. Der 40-jährige Ex-Nationalspieler übernimmt das Amt von Max Uhlig, der zum Kooperationsklub SV Stripfing wechselt. Beim Zweitligisten war der Posten freigeworden, da SVS-Trainer Christian Wegleitner kürzlich von der Wiener Austria als neuer Co für Chefcoach Michael Wimmer verpflichtet worden war.

Pogatetz war bis Oktober gemeinsam mit Stephan Helm für die sportlichen Geschicke des SKN St. Pölten in der zweiten Liga zuständig. "Die Quintessenz meiner Spielidee ist Intensität. Austria Wien ist daher das perfekte Umfeld für mich und mit den Young Violets habe ich eine Mannschaft, die auch dazu in der Lage ist, diese Spielweise umzusetzen. Es wird meine erste Station als alleinverantwortlicher Chef-Trainer sein und ein sehr wichtiger Schritt in meiner Entwicklung als Trainer", erklärte der ehemalige Innenverteidiger. (APA, 5.1.2024)