Abschied. AFP/PATRICK HAMILTON

Brisbane - Spaniens Altmeister Rafael Nadal ist beim Tennisturnier in Brisbane im Viertelfinale ausgeschieden. Der 37-Jährige unterlag am Freitag dem Australier Jordan Thompson 7:5,6:7(6),3:6. Thompson wehrte in Satz zwei drei Matchbälle ab und zwang den Auftaktbezwinger von Dominic Thiem nach 3:26 Stunden in die Knie. Nadal nahm im dritten Satz eine Behandlungspause, spielte danach aber ohne sichtliche Einschränkungen weiter.

Der Iberer hat mit dem Turnier in Brisbane sein Comeback nach fast einjähriger Verletzungspause gegeben. Kaum einmal, dass er ein Match nach gewonnenem ersten Satz noch verloren hat. Nun geht es für ihn weiter zu den am Sonntag nächster Woche beginnenden Australian Open. Für Thompson geht es am Samstag in seinem ersten Hartplatz-Halbfinale gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow weiter. Um den zweiten Finalplatz spielen der topgesetzte Däne Hogler Rune und der Russe Roman Safiullin. (APA, 5.1.2024)