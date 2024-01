Sportdirektor Katzer wollte dem 28-Jährigen für das Frühjahr nicht mehr Spielzeit in Aussicht stellen

Ante Bajic Fiorentina EPA/MAX SLOVENCIK

Wien - Bundesligist SK Rapid verkleinert weiter seinen Kader. Nach eineinhalb Jahren bei den Grün-Weißen schließt sich Offensivspieler Ante Bajic mit sofortiger Wirkung der SV Ried an. Das vermeldeten der Wiener Klub und der Zweitligist aus Oberösterreich am Freitag. Für den 28-Jährigen ist es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte, wo er einen Vertrag für dreieinhalb Jahre unterschrieb. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

"Die vergangenen Monate waren nicht einfach für mich. Ich hatte wenige Einsätze und deshalb habe ich mich jetzt für einen Wechsel entschieden", sagte Bajic, der im Innviertel verwurzelt ist. Er werde Rapid aber "als Fan erhalten bleiben", hielt er fest. "Der Konkurrenzkampf auf den offensiven Positionen ist ein sehr hoher, deswegen konnten wir ihm auch für das Frühjahr nicht mehr Spielzeit in Aussicht stellen", erklärte Sportdirektor Markus Katzer.

Bajic war im Sommer 2022 von Ried nach Hütteldorf gekommen. In seinen eineinhalb Saisonen bei Rapid absolvierte er 45 Pflichtspiele, in denen er fünf Tore erzielte sowie vier weitere Treffer vorbereitete. (APA, 5.1.2024)