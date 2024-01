Liebe Leserin, lieber Leser,

gestern sorgte der KI-Chatbot des AMS für Aufregung, heute gibt es die ersten Nachahmer. So ist es einem Start-up gelungen, in nur wenigen Minuten und zu einem Bruchteil der Kosten eine ähnliche Lösung zu schaffen. Gezeigt wird damit auch, wie einfach die Erstellung eines individuellen Chatbots auf Basis von ChatGPT inzwischen ist – auch wenn an anderer Stelle anhand einer Studie gezeigt wird, dass Open AIs Chatbot als Kinderarzt ein totaler Versager wäre: in 83 Prozent der Fälle lieferte er völlig nutzlose Diagnosen.

Außerdem bieten wir einen Ausblick auf das Samsung Galaxy S24. Wir erklären, welche Technik ab Juli in jedem Neuwagen eingebaut sein muss. Und wir präsentieren einen Toaster, der wie eine Spielekonsole aussieht.

Start-up baut KI-Chatbot des AMS um wenige Euro nach

Diese Technik muss ab Juli 2024 in Neuwagen eingebaut sein

Galaxy S24: Alles, was zu Samsungs nächstem Top-Smartphone bekannt ist

Wegen Softwareproblem: Tesla ruft 1,6 Millionen Autos in China zurück

ChatGPT ist ein schlechter Kinderarzt

Offizieller Xbox-Toaster sieht aus wie eine Konsole und brennt das Logo ins Brot