Für Katharina Truppe steht in Kranjska Gora ein "richtiges Heimrennen" an. REUTERS/Gea

Kranjska Gora - Seit Platz drei von Katharina Truppe im Slalom 2020 wartet Österreich auf einen Stockerlplatz bei den Technikrennen in Slowenien. Weil es zuletzt immer wieder mal witterungsbedingte Probleme in Maribor gab, steigen die Rennen nun in Kranjska Gora. Die Jagd nach dem "Golden Fox" geht auf dem steilen "Vitranc" in Szene, auf dem auch die Männer fahren. Im vergangenen Jahr hatten sich bei den zwei Riesentorläufen ebendort Valerie Grenier und Mikaela Shiffrin in die Siegerliste eintragen lassen.

Freitag war Regen angesagt, für das Wochenende mit dem Riesentorlauf am Samstag und Slalom am Sonntag (jeweils 9.30/12.30/live ORF 1) ist Schneefall vorhergesagt, viel Arbeit wartet daher auf die Organisatoren. Viel Arbeit hatten auch Österreichs Riesentorläuferinnen in den vergangenen Tagen, in Osttirol lief es vor dem Jahreswechsel nur für die fünftplatzierte Julia Scheib gut, es war ihr zweiter Top-10-Rang nach Platz sieben in Killington. "Konzentriert weiterarbeiten", lautete das Vorhaben der Steirerin. In Kranjska Gora war sie beim Riesentorlauf-Doppel im Vorjahr einmal 13., im ersten Rennen schied sie aus.

Licht und Schatten

Scheib verhinderte vor dem Jahreswechsel in der Dolomitenstadt ein ÖSV-Debakel im Riesentorlauf, neben ihr hatte es nur noch Franziska Gritsch in die Entscheidung geschafft, war 19. geworden. Dass es besser geht, haben Gritsch (Zehnte Sölden, Elfte Tremblant) und Katharina Liensberger (jeweils Elfte Killington und Tremblant) in diesem Winter bereits gezeigt. In den USA war die Vorarlbergerin Liensberger sogar Laufbestzeit im zweiten Durchgang gefahren.

Der bisher letzte Sieg für Österreich in der Kerndisziplin des alpinen Skisports ist lange her, die 2021 zurückgetretene und ein Baby erwartende Eva-Maria Brem errang ihn am 7. März 2016 in Jasna. Den letzten Podestplatz fuhr Liensberger 2019 in Lienz ein. Die stärksten des aktuellen Winters sind mit jeweils zwei Saisonerfolgen Federica Brignone (ITA/400 Punkte) vor Lara Gut-Behrami (SUI/365) sowie Lienz-Siegerin Shiffrin (320), Petra Vlhova (SVK/247), Sara Hector (SWE/232) und Grenier (CAN/203).

Klare Rollenverteilung im Slalom

Im Slalom dominieren die dreifache Saisonsiegerin Shiffrin (430) und die zweifache Gewinnerin Vlhova (325). Dahinter folgt im Disziplinranking die Deutsche Lena Dürr (270), die vier Katharinas sind mit der Lienz-Sechsten Huber auf Platz sieben, Liensberger auf neun, Gallhuber auf zehn und Truppe auf elf zu finden. Für die aus Altfinkenstein kommende Truppe ist Kranjska Gora ein "richtiges Heimrennen", sie habe sehr gute Erinnerungen. Platz zehn in Lienz gab ihr Auftrieb, sie sah es als Bestätigung für Platz drei in Couchevel. "Ich habe oft nach einem Podestplatz zurückgezogen und bin nicht mehr richtig gefahren, deshalb war ich zufrieden." 2023 war kein Slalom in Kranjska Gora angesetzt, bei den Auflagen 2020 und 2022 siegte Vlhova.

Frauen-Cheftrainer Roland Assinger ist überzeugt, dass seine Slalomläuferinnen vorne mitmischen können. "Aber ganz vorne ist eine andere Sache. Shiffrin, Vlhova sind unantastbar, die können sich nur selbst ausschalten. Sie sind seit Jahren die Besten." Dahinter hätten sich auch durch den Ausfall der Schweizerin Wendy Holdener (Sprunggelenksoperation) Lücken aufgemacht. "Da blinzelt das Podest her." In Lienz hatte Vlhova nicht ihre besten Tage, wurde im Riesentorlauf Siebente, im Slalom Fünfte. Dafür zeigte sich im Torlauf nach bisher schwacher Saison die Schwedin Anna Swenn-Larsson als Vierte wiedererstarkt. Für Shiffrin geht es um die Weltcupsiege Nummer 94 und 95. Macht die fünffache Saisonsiegerin wo weiter, könnte sie noch im Frühjahr die Hunderter-Schallmauer knacken. (APA, red, 5.1.2024))