Check! IMAGO/FLORENT GOODEN

Al-Ula - In Abwesenheit des schwer verletzten Matthias Walkner haben die KTM-Werkspiloten am Freitag beim Prolog der Rallye Dakar in Saudi-Arabien die Spitzenplätze verpasst. Motorrad-Bestzeit auf den 28 Wertungskilometern rund um Al-Ula erzielte der spanische Honda-Mann Tosha Schareina zwölf Sekunden vor dem Australier Daniel Sanders (GasGas). Bester KTM-Fahrer war der US-Amerikaner Toby Price als Achter unmittelbar vor Vorjahressieger und Teamkollege Kevin Benavides aus Argentinien.

Check! IMAGO/ERIC VARGIOLU

Bei den Autos zählen die Prolog-Zeiten nicht für die Gesamtwertung. Auf deren Basis werden lediglich die Startpositionen für die erste Etappe am Samstag von Al-Ula über 414 km nach Al Henakiyah festgelegt. Das Erstwahlrecht hat der Schwede Mattias Ekström, der in seinem elektro-betriebenen Audi-Prototypen der Schnellste war. Titelverteidiger Nasser Al-Attiyah aus Katar, der den sechsten Dakar-Sieg seiner Karriere und dritten in Serie im Visier hat, landete nach einem kleinen Navigations-Fehler nur auf Rang zwölf.

Fast 8.000 Kilometer

Die Teilnehmer an der prestigeträchtigen Rallye haben in den kommenden zwei Wochen fast 8.000 Kilometer quer über die arabische Halbinsel zu absolvieren. Fast 5.000 Kilometer davon sind Wertungsprüfungen. Walkner musste dem Wüsten-Spektakel diesmal fern bleiben. Der 38-jährige Salzburger, 2018 als erster Österreicher Dakar-Sieger, hatte sich Anfang Dezember bei einem Trainingsunfall in Kalifornien multiple Beinverletzungen zugezogen und hat seither mehrere Operationen hinter sich. Der jüngste Eingriff in Graz sollte am Freitag am Knie erfolgen. (APA/Reuters, 5.1.2024)