Positive Schneekontrolle in Kitzbühel. Fis-Renndirektor Trinkl: "Wir haben eine sehr gute Schneeauflage - auch in der Breite"

Bald geht es auf der Streif wieder zur Sache. EPA/CHRISTIAN BRUNA

Kitzbühel – Den 84. Hahnenkammrennen steht aus derzeitiger Sicht nichts im Weg. Wie der Ski- und Snowboard-Weltverband FIS mitteilte, bestanden die Weltcup-Pisten in Kitzbühel die am Freitag durchgeführte Schneekontrolle. In der Gamsstadt finden am 19. und 20. Jänner jeweils eine Abfahrt sowie am 21. Jänner ein Slalom statt. "Wir haben eine sehr gute Schneeauflage - auch in der Breite", sagte FIS-Renndirektor Hannes Trinkl. "Frau Holle soll laut Prognosen ja noch Nachschub schicken."

Einer Aussendung zufolge erzeugte die Kitzbühel Bergbahn im Bereich der Streif insgesamt 200.000 Kubikmeter Schnee. Im Schnitt beträgt die Schneehöhe auf den Rennstrecken demnach über 80 Zentimeter. Sollte der prognostizierte Schnee tatsächlich fallen, wird er - wo notwendig - in die Piste eingearbeitet oder hinausgeschoben. Auch der Kartenabsatz stimmt das Organisationskomitee positiv. Laut OK-Chef Michael Huber waren mit Freitag 25.000 Karten verkauft. (APA, 5.1.2024)