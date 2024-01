Der Angreifer attackierte nach einer Auseinandersetzung in seinem Haus einen Beamten. Der Verdächtigte wurde getötet, der Polizist verletzt

Die Polizei rückte zu einem Einsatz in Bad Sauerbrunn aus. IMAGO/Michael Kristen

Bad Sauerbrunn – Die Polizei hat am Freitagnachmittag in Bad Sauerbrunn (Bezirk Mattersburg) einen Mann, der Exekutivbeamte mit einer Machete angegriffen haben soll, erschossen. Dem vorangegangen ist ein Familienstreit in einem Haus, wie die Staatsanwaltschaft Eisenstadt der APA bestätigte. Die "Kronen Zeitung" hatte zuerst von der Tat berichtet.

Polizisten waren aufgrund der Auseinandersetzung zu der Wohnadresse gefahren. Als sie dort eintrafen, ist der mutmaßliche Täter auf sie losgegangen. Ein Polizist erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades, obwohl er eine Schutzweste getragen hatte. Der Angreifer wurde von Schüssen tödlich getroffen, so die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Petra Bauer. (APA, red, 5.1.2024)