Die brasilianische Fußball-Legende Mario Zagallo ist am Freitag im Alter von 92 Jahren verstorben. imago sportfotodienst

Rio de Janeiro – Die brasilianische Fußball-Legende Mario Zagallo ist am Freitag im Alter von 92 Jahren verstorben. Dies wurde in einem Posting auf seinem Instagram-Account am Samstag bekanntgegeben. Zagallo wird für immer der Erste bleiben, der die Weltmeisterschaft als Spieler und später als Trainer gewann und sich als eine der großen Figuren in der WM-Geschichte etablierte.

"Mit großer Trauer informieren wir Sie über den Tod unseres ewigen vierfachen Weltmeisters Mario Jorge Lobo Zagallo", heißt es auf Instagram.

Zagallo sei ein "hingebungsvoller Vater, liebevoller Großvater, fürsorglicher Schwiegervater, treuer Freund, erfolgreicher Profi und ein großer Mensch" gewesen, heißt es in der Erklärung der Familie, die den Ex-Nationalspieler als "großes Idol" würdigte.

"Der Professor"

Zagallo, der auch "der Professor" genannt wurde, spielte sogar eine Schlüsselrolle bei vier der fünf Weltmeistertitel, die die brasilianische Nationalmannschaft gewann. Als Spieler gewann er zwei Trophäen: 1958 in Schweden und 1962 in Chile. Auf der Bank führte er die Seleçao 1970 in Mexiko zum Titelgewinn und war Assistenztrainer von Carlos Alberto Parreira beim Titelgewinn 1994 in den USA.

Weltmeister 1994. Zagallo (weißes T-Shirt) sitzt in der ersten Reihe rechts neben Coach Carlos Alberto Pereira. imago/WEREK

1998 war er erneut Nationaltrainer, als Ronaldos Brasilien im Stade de France mit 0:3 gegen Frankreich um Kapitän Didier Deschamps verlor. Nur der legendäre Deutsche Franz Beckenbauer (1974 als Spieler und 1990 als Trainer) und Deschamps nach dem Titelgewinn von Les Bleus 2018 in Russland konnten es ihm nachmachen.

Brasiliens Nationaltrainer Mario Zagallo gibt Frankreichs Bixente Lizarazu im WM-Finale 1998 den Ball. imago sportfotodienst

Der brasilianische Fußball trauere "um eine seiner größten Legenden", sagte Verbandspräsident Ednaldo Rodrigues laut einer Mitteilung des Verbands CBF. Der CBF ordnete eine siebentägige Trauer zu Ehren Zagallos und eine Schweigeminute vor den Partien am Wochenende an.

Das Foto stammt aus 1973. imago sportfotodienst

Mario Jorge Lobo Zagallo wurde am 9. August 1931 in Maceió im Nordosten des Landes in einer Familie mit libanesischen und italienischen Wurzeln geboren. 1948 begann er seine Karriere beim bescheidenen Club America in Rio de Janeiro, spielte dann acht Saisons bei Flamengo und sieben bei Botafogo, ehe er seine erfolgreiche Trainerkarriere lancierte. (APA, 6.1.2023)