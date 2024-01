Wajima – In Japan ist die Zahl der Todesopfer nach dem schweren Erdbeben an Neujahr auf mehr als 100 gestiegen. Am Samstag seien in den Städten Wajima und Anamizu 16 weitere Leichen geborgen worden, teilte die Regierung der Präfektur Ishikawa der Nachrichtenagentur Kyodo zufolge mit. Damit seien nun insgesamt 110 Tote registriert. Mehr als 200 Menschen würden noch vermisst.

Ein Erdbeben der Stärke 7,6 hatte die Halbinsel Noto an der Westküste Japans erschüttert. IMAGO

Unter den Trümmern eingestürzter Häuser suchten Rettungsmannschaften weiter nach Überlebenden. Ein Erdbeben der Stärke 7,6 hatte die Halbinsel Noto an der Westküste Japans erschüttert. Die Präfektur Ishikawa liegt auf der Hauptinsel Honshu. Zahlreiche Gebäude und Straßen wurden zerstört, was auch die Lieferung von Hilfsgütern in die betroffenen Gebiete erschwert.

Die Zahl der Todesopfer ist die höchste seit dem Erdbeben in Kumamoto im Südwesten Japans im Jahr 2016. Damals kamen 276 Menschen ums Leben. Bei dem schweren Beben am 11. März 2011 im Nordosten Japans verloren fast 20.000 Menschen ihr Leben. Ein Seebeben im Pazifik hatte seinerzeit einen Tsunami ausgelöst, der die Ostküste Japans traf. In dessen Folge kam es im Atomkraftwerk Fukushima zur Kernschmelze und zu einer erheblichen Freisetzung von Radioaktivität. (Reuters, 6.1.2024)