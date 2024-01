Am Samstag und Sonntag gibt der Winter in Österreich ein eindrückliches Comeback mit Neuschnee bis in tiefe Lagen und nachfolgendem Dauerfrost

Spaziergänger bei Schneefall. APA/EXPA/ JFK

Fünf Wochen nach dem ersten starken Wintereinbruch der Saison kehren nun im Großteil Österreichs Schnee und Kälte zurück. Am Samstag erreicht nämlich ein Tiefdruckgebiet Mitteleuropa, zugleich strömt aus Nord- und Nordosteuropa immer kältere Luft in den Alpenraum. Im Zusammenspiel mit einem weiteren Tief über dem Mittelmeer, das die nötige Feuchtigkeit bereitstellt, stellen sich am Wochenende nach und nach in weiten Teilen des Landes winterliche Bedingungen ein.

Die Schneefallgrenze liegt laut Unwetterzentrale (UWZ) anfangs zwischen 700 und 1.200 Meter und sinkt in den Nordalpen im Laufe des Tages langsam gegen 500 Meter ab. Im Süden und Südosten liegt die Schneefallgrenze noch in 1.000 bis 1.200 Meter Höhe. In der Nacht auf Sonntag sinkt die Schneefallgrenze an der Alpennordseite immer öfter bis in tiefe Lagen ab.

Am Sonntag schneit es an der Alpennordseite und im Nordosten mit leichter bis mäßiger Intensität verbreitet, im Süden und Südosten fällt anfangs noch Regen bzw. vereinzelt im äußersten Osten auch gefrierender Regen. Tagsüber sinkt die Schneefallgrenze auch im Süden langsam in tiefe Lagen ab, der Schneefall klingt hier aber rasch ab. Vom Außerfern bis zum Wienerwald sowie im Waldviertel schneit es hingegen weiter mit meist leichter Intensität, wobei der Schneefall immer pulvriger wird. Auf den Bergen fallen recht verbreitet 20 bis 40 cm Neuschnee.

Kommende Woche kalt, aber ohne Schnee

Die kommende Woche startet dann zwar ohne weiteren Schneefall, berichtet Geosphere, aber es wird dann noch kälter: Am Montag bleiben die Temperaturen auch tagsüber meist unterhalb des Gefrierpunkts. Der Montag startet verbreitet mit Wolken, und besonders im Norden, Osten und Südosten fällt zeitweise noch etwas Schnee. Am Nachmittag klingt der Schneefall ab, und die Wolken lockern vor allem nördlich der Donau und ganz im Süden auf, sodass sich dort mitunter noch etwas Sonne ausgeht.

Besonders die sternenklaren Nächte auf Dienstag und Mittwoch bringen in weiten Teilen des Landes Frost. Minus sieben Grad werden für Wien vorhergesagt, minus 15 Grad sollen es in Salzburg sein. Im Lungau, Mühl- oder Waldviertel können es auch minus 20 Grad werden. In der zweiten Wochenhälfte nimmt der Frost dann wieder ab.

Kältewelle in Nordeuropa

Der Norden Europas wird seit mehreren Tagen von einer anhaltenden Kältewelle heimgesucht. In Nordschweden wurde am Mittwoch ein Kälterekord von minus 43,6 Grad verzeichnet – die niedrigste Temperatur, die in den vergangenen 25 Jahren im Monat Jänner auf dem schwedischen Territorium gemessen wurde.

Hafen in Oslo. AFP/OLIVIER MORIN

In der norwegischen Hauptstadt Oslo ist die Temperatur erstmals seit Beginn der Aufzeichnungen unter minus 30 Grad gefallen. In Björnholt im Norden der Stadt wurden laut den Daten des norwegischen meteorologischen Instituts in der Nacht auf Samstag zwischen drei und vier Uhr minus 31,1 Grad gemessen. Die höchste in den vergangenen 24 Stunden in der Wald-Station gemessene Temperatur war minus 21,9 Grad. Kurz vor neun Uhr war es laut der Website yr.no minus 29 Grad kalt. (APA, red, 6.1.2024)