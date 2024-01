Petra Vlhovaauf dem Weg zur Bestzeit im ersten Durchgang. REUTERS/BORUT ZIVULOVIC

Kranjska Gora - Nach dem ersten Durchgang des Riesentorlaufs von Kranjska Gora rangieren die besten ÖSV-Läuferinnen um Platz zehn. Franziska Gritsch war als Zehnte (+1,22 Sek.) vier Hundertstelsekunden schneller als Julia Scheib (12.). Vor dem erwarteten Hundertstelkrimi in Slowenien (12.30/ORF 1) führte die Slowakin Petra Vlhova vor den zweifachen Saisonsiegerinnen Federica Brignone (ITA/+0,02) und Lara Gut-Behrami (SUI/+0,15). US-Skistar Mikaela Shiffrin ist nur Siebente (+0,98).

Die Organisatoren hatten alles versucht, um trotz Dauerregens eine anständige Salzpiste am Podkoren zu präparieren. Ihre späten Startnummern waren für die ÖSV-Frauen aber vor allem am Zielhang ein Nachteil. Ricarda Haaser (22./+2,12), Stephanie Brunner (23./+2,15) und die zuletzt erkältete Katharina Liensberger (26./+2,42) qualifizierten sich immerhin - anders als zuletzt in Lienz - für den zweiten Durchgang. Elisabeth Kappaurer, Elisa Mörzinger, Nina Astner, Katharina Truppe und Lisa Hörhager fuhren an den Top-30 vorbei. (APA, 6.1.2024)