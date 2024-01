Marco Odermatt führt in Adelboden. EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Adelboden - Ski-Star Marco Odermatt hat im ersten Riesentorlauf-Durchgang den Grundstein zu seinem dritten Sieg in Adelboden gelegt. Der Schweizer zeigte am Samstag vor Heimpublikum einen außergewöhnlichen Lauf und setzte sich auf verkürzter Strecke mit 1,04 Sekunden Vorsprung vor Stefan Brennsteiner an die Spitze. Auf dem vierten Platz rangiert mit Manuel Feller (+1,24) ein weiterer Österreicher. Die beiden ÖSV-Athleten konnten wegen körperlicher Probleme kaum Riesentorlauf trainieren.

Zwischen Brennsteiner und Feller steht im Klassement etwas überraschend der Norweger Aleksander Aamodt Kilde (+1,15), zumal dieser Speed-Spezialist ist. In Abwesenheit des verletzten Marco Schwarz sind aus der österreichischen Mannschaft auch Raphael Haaser (+1,67) und Patrick Feurstein (+1,84) in der Entscheidung (ab 13.30 Uhr/live ORF 1) dabei.

Der werdende Vater Alexis Pinturault stand aus "familiären Gründen", wie es von einer FIS-Sprecherin hieß, nicht am Start. Die Strecke war wegen Neuschnees und Nebels verkürzt worden, der erste Durchgang ging vom Reservestart los.

US-Alpinchef Riml zieht sich zurück

Unterdessen wurde bekannt, dass Patrick Riml mit 1. Februar als Alpin-Direktor des Ski- und Snowboard-Verbands der USA aufhören wird. Wie der Verband am Samstag mitteilte, wird der Tiroler in einer beratenden Funktion erhalten bleiben. Riml hatte das Amt – nach einem Intermezzo beim ÖSV – im Frühjahr 2022 zum zweiten Mal angetreten, davor war er schon von 2011 bis 2018 Alpin-Direktor gewesen.

Zu den Gründen für seinen Rückzug machte er in einem Presse-Statement des US-Verbands keine Angaben. "Auch wenn es für mich an der Zeit ist, meine Vollzeitstelle aufzugeben, werde ich weiterhin als Berater zur Verfügung stehen und alle Athleten während ihrer Karriere unterstützen", sagte Riml, der aus dem Ötztal stammt. Er werde im Jänner noch mit dem Alpin-Team in Europa unterwegs sein.

In seiner zweiten Amtszeit hat Riml das Alpin-Programm der USA umstrukturiert und entscheidende Funktionen neu besetzt. Mark Tilston als Cheftrainer der Männer, Alexander Hödlmoser als Cheftrainer der Frauen und Karin Harjo als Cheftrainerin für Superstar Mikaela Shiffrin stechen hervor. (APA, red, 6.1.2024)