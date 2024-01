Vor allem in Tirol und Salzburg gab es am Samstag Verzögerungen. Der Wintereinbruch sorgt für Schneekettenpflicht in höheren Lagen

Knapp zehn Kilometer Stau auf der Tauernautobahn (A10) am Samstag (Symbolbild) IMAGO/Daniel Scharinger

Am letzten Wochenende der Weihnachtsferien macht sich der Urlauber-Rückreiseverkehr bemerkbar. Der ÖAMTC meldete Samstagmittag in mehreren Bundesländern Staus und Verzögerungen.

In Tirol kam es zu mehr als einer Stunde Verzögerung auf der Arlberg-Schnellstraße (S16) vor der Mautstelle St. Jakob Richtung Bregenz und auf der Fernpassstrecke (B179) in beiden Richtungen.

In Salzburg wurden auf der Tauern Autobahn (A10) vor dem Baustellenbereich Werfen-Golling Richtung Deutschland knapp zehn Kilometer Stau und mehr als eineinhalb Stunden Anfahrtszeit beobachtet. Auf der Pinzgauer Straße (B311) zwischen Zell am See und Lofer ging es zeitweise auch nur sehr langsam vorwärts.

Schneeketten

In der Steiermark mussten sich die Heimfahrenden auf der Pyhrn Autobahn (A9) zwischen Rottenmann und Trieben eine Dreiviertelstunde in Geduld üben.

Bei der Einreise nach Österreich über die A4 gab es bei Nickelsdorf etwa 45 Minuten Wartezeit.

Auch der Wintereinbruch sorgte am Samstag für Verzögerungen. In höheren Lagen Vorarlbergs, Tirols, Salzburgs und Kärntens werden vielfach Schneeketten benötigt, etwa über Arlberg, Katschberg und Nassfeld. Der ÖAMTC befürchtet aufgrund der Wettervorhersage vor allem Samstagnacht und am Sonntag erhebliche Behinderungen durch winterliche Fahrbedingungen. (red, 6.1.2024)