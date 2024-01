Ulrike Folkerts und Lisa Bitter ermitteln am Sonntag um 20.15 Uhr in ORF und ARD in einem Cyberkrimi

Ein Unbekannter wird tot am Rheinufer aufgefunden. Er erlitt einen Herzinfarkt. Allerdings war er nicht allein zum Zeitpunkt seines Todes, jemand hat ihm zuvor Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Den Ermittlerinnen Odenthal (Ulrike Folkerts) und Stern (Lisa Bitter) fällt eine geheimnisvolle Zeugin auf: Julia (Bernadette Heerwagen), Mitte 40. Alles deutet darauf hin, dass sie den Mann gesehen oder gar gezielt getroffen hat. Die beiden Ludwigshafener Kommissarinnen decken Schicht für Schicht die Tragödie in Julias Leben auf. Es geht um ihre Ziehtochter, die junge Sina (Ziva-Marie Faske), die unlängst selbst Opfer eines Verbrechens wurde, in einem World Wide Web, das viel verheißt und verspricht und gnadenlos zuschlägt, wenn junge Menschen ihm alles anvertrauen. Regie führte Miguel Alexandre, das Buch schrieb Harald Göckeritz. Wie gefällt Ihnen die neue "Tatort"-Folge "Avatar"?

"Zurückhaltend, aber umso spannender"

Lena Odenthal (Ulrike Folkerts, rechts) und Johanna Stern (Lisa Bitter, links) bei den Ermittlungen zu ihrem neuesten Fall. ORF/SWR/Christian Koch

"Lüge, Verrat und vor allem das durchs Internet begünstigte Spiel mit falschen Identitäten sind die Themen dieses ,Tatorts'. Dieser zeigt, wie ungestillte Sehnsüchte anfällig für falsche Versprechungen machen. Und wie ein Alltag, der schon vorher fragil war, durch ein Verbrechen aus den Fugen gerät. Das wird zurückhaltend, aber umso spannender gestaltet", lobt Marion Löhndorf auf NZZ.ch. Die Unaufgeregtheit tue dem "Tatort" gut.

"Voll auf der Höhe"

Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) hat den Eindruck, dass Schülerin Marie (Leni Deschner) etwa vor ihr verheimlicht. ORF/SWR/Christian Koch

Auch Holger Gertz von sz.de gefällt die Folge: "Die Abenteuer von Lena Odenthal mit ihrer Kollegin Johanna Stern waren vor Jahren von ausgesuchter Langeweile geprägt, man rührte dort gern in Kaffeetassen. Inzwischen sind ihre Fälle bildgestalterisch voll auf der Höhe, Chat-Verläufe werden in dieser Episode zum Beispiel kurz eingeblendet, wo früher vieles zerredet worden wäre. So entsteht ein Krimi, der die Spannung bis zum Ende ganz gut hält."

Hochverdienter Abschied

Johanna Stern (Lisa Bitter) und Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) nehmen Abschied von zwei langjährigen Weggefährten. ORF/SWR/Christian Koch

"Dass am Ende auch noch Spurensicherer Becker (Peter Espeloer) und Revierveteranin Frau Keller (Annalena Schmidt) – beide seit den Neunzigern an der Seite von Odenthal – mit einem Feuerwerk in den Ruhestand verabschiedet werden, ist hochverdient, bringt aber noch mal abrupt eine neue Tonlage ins Geschehen", analysiert Christian Buß auf spiegel.de: "Espeloers Becker erzählt, dass er die neue freie Zeit dazu nutzen werde, als Hobby-Archäologe an historischen Fundstellen zu buddeln: ,Das wollt ich schon immer machen: Knoche ausgraben, die so alt sind, dass se nimmer schtinke.'"

Und wie gefällt Ihnen der "Tatort: Avatar"? Bei uns können Sie mitreden!