Der Franziskanerpater Paolo Benanti, Professor für "Ethik der Technologien" an der päpstlichen Universität Gregoriana in Rom, ist von der italienischen Regierung zum Chef der Kommission für künstliche Intelligenz (KI) ernannt worden, wie der Staatssekretär für Medien, Alberto Barachini, am Freitagabend bekannt gab. Benanti löst den ehemaligen Ministerpräsidenten Giuliano Amato ab, der seinen Rücktritt angekündigt hatte.

Paolo Benanti, Franziskanerpater und KI-Beauftragter Benanti / X

Der Moraltheologe Benanti, wissenschaftlicher Direktor der vatikanischen Stiftung "RenAIssance Foundation", ist das einzige italienische Mitglied des hochrangigen Beratungsgremiums der Vereinten Nationen für künstliche Intelligenz, in dem 38 Experten einschlägiger Disziplinen aus der ganzen Welt über die Risiken und Herausforderungen, Chancen und Möglichkeiten für eine internationale Regelung von KI-Systemen beraten. Die Regierung von Premierministerin Giorgia Meloni hat die Kommission für künstliche Intelligenz eingesetzt, um die Auswirkungen dieser Systeme auf das Verlags- und Medienwesen zu prüfen.

Soziale Gerechtichgkeit

"Wenn sich die erste industrielle Revolution auf die Arbeiter ausgewirkt hat, indem sie sie im Produktionsprozess weniger notwendig gemacht hat, kann und wird die künstliche Intelligenz enorme Auswirkungen auf die Angestellten haben, d.h. auf die Arbeitsplätze, die die Mittelschicht ausmachen, und wenn wir sie nicht nach Kriterien steuern, die auch Kriterien der sozialen Gerechtigkeit sind, könnten die Auswirkungen wirklich verheerend sein", erklärte kürzlich Pater Benanti.

Auf Einladung der Päpstlichen Akademie für das Leben waren im vergangenen Jahr Delegationen aus mehreren globalen Unternehmen und Religionsgemeinschaften nach Rom gekommen, um über ethische Implikationen und Grenzen von Künstlicher Intelligenz (KI) zu debattieren. Papst Franziskus hat kürzlich die "RenAIssance Foundation" ins Leben gerufen. Die Stiftung soll "anthropologische und ethische Reflexion über die neuen Human-Technologien fördern" und mit internationalen Organisationen, Staaten, Universitäten und Unternehmen zusammenarbeiten. Schwerpunkt ist die Erforschung von KI und die Suche nach einer Ethik für die neuen Technologien. (APA, 7.1.2024)