Die notgelandete 737 Max 9 von Alaska Airlines. AP/Craig Mitchelldyer

Köln – Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) hat die Richtlinie der amerikanischen Federal Aviation Administration (FAA) für die Boeing 737 Max 9 übernommen. "Die FAA verlangt die sofortige Inspektion bestimmter Boeing 737 Max 9, bevor sie wieder fliegen dürfen", sagte FAA-Chef Mike Whitaker. Die entsprechenden Boeings 737 Max 9 seien mit einem speziellen Türaustausch-Stecker ausgestattet.

Diese können nicht fliegen, bis sie inspiziert und gegebenenfalls repariert wurden, so die FAA. Die Europäische Agentur für Flugsicherheit stellte jedoch fest, dass keine Fluggesellschaft aus einem EU-Mitgliedstaat "derzeit ein Flugzeug in der betroffenen Konfiguration betreibt". Die britische Flugsicherheitsbehörde erklärte zuvor, sie würde von jedem Betreiber einer 737 Max 9 die Einhaltung der FAA-Richtlinie verlangen, um in ihren Luftraum einfliegen zu können.

Am Freitagabend (Ortszeit) war in den USA bei einer erst wenige Wochen alten 737 Max 9 der Alaska Airlines mit 177 Menschen an Bord in rund 16.000 Fuß Höhe ein Teil des Rumpfes im Passagier-Raum herausgebrochen. Die Piloten konnten die Maschine notlanden, verletzt wurde offenbar niemand. (APA, 7.1.2024)