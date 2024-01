Der Österreicher Bernhard Raimann wird nicht in den Playoffs zu sehen sein. APA/dpa/Federico Gambarini

Indianapolis (Indiana) - Der österreichische Football-Profi Bernhard Raimann hat mit seinen Indianapolis Colts die Play-offs der NFL verpasst. Die Colts unterlagen am Samstag (Ortszeit) im Heimspiel gegen den direkten Division-Rivalen Houston Texans mit 19:23 und sind damit schon vor den übrigen Spielen am Sonntag fix eliminiert. Der 26-jährige Raimann, der als Left Tackle in der Offensive spielt, verpasste damit auch in seinem zweiten NFL-Jahr den Play-off-Einzug.

Taylor: "Es kam auf ein paar Spielzüge an"

Die Vorentscheidung fiel sechs Minuten vor Schluss durch einen Touchdown von Houstons Running Back Devin Singletary. Die Colts kamen danach bei ihrem letzten Ballbesitz bis an die 15-Yard-Linie der Texans und mussten bei einem vierten Versuch nur ein Yard überwinden. Nach einer Auszeit knapp eine Minute vor dem Ende entschieden sie sich für ein Passspiel, doch Tyler Goodson konnte den Wurf von Quarterback Gardner Minshew nicht festhalten.

"Es kam auf ein paar Spielzüge an", sagte der enttäuschte Colts-Profi Jonathan Taylor, der als Running Back für einen Touchdown verantwortlich zeichnete. "Das ist Play-off-Football. Wenn es hart auf hart kommt, muss man diese Spielzüge machen. Wir müssen diese Spielzüge machen."

Play-offs starten am 13. Jänner

Zuletzt hatten die Colts vor drei Jahren die finale Meisterschaftsphase erreicht. Die Play-offs 2024 starten am 13. Jänner mit der Wildcard-Runde. Die Texans haben es erstmals seit 2019 in die K.o.-Phase geschafft. Sie könnten mit Glück auch noch die AFC South gewinnen und sich ein Erstrunden-Heimspiel am nächsten Wochenende sichern, wenn die Jacksonville Jaguars am Sonntag in Nashville gegen die Tennessee Titans verlieren.

Weiterhin Chancen, es ins Play-off-Feld der AFC zu schaffen, haben die Pittsburgh Steelers nach einem 17:10-Erfolg bei den bereits qualifizierten Baltimore Ravens. Für den Aufstieg benötigt Pittsburg jedoch Schützenhilfe. Auch ihnen käme eine Niederlage der Jaguars gelegen oder der Buffalo Bills. Allerdings müssten die Steelers, wenn ihre Saison weitergeht, voraussichtlich auf Topstar TJ Watt verzichten. Der Abwehr-Hüne droht nach einer am Samstag zugezogenen Knieverletzung mehrere Wochen auszufallen.

Die Sieger der beiden Conferences AFC und der NFC, die sich auf ihrem jeweiligen Ast durchsetzen, treffen schließlich in der Super Bowl aufeinander. Die 58. Ausgabe des NFL-Endspiels findet heuer am 11. Februar (12. Februar MEZ) in Las Vegas statt. (APA, 7.1.2024)