Der Österreicher Bernhard Raimann wird nicht in den Playoffs zu sehen sein. APA/dpa/Federico Gambarini

Indianapolis (Indiana) - Der österreichische Football-Profi Bernhard Raimann hat mit seinen Indianapolis Colts die Play-offs der NFL verpasst. Die Colts unterlagen am Samstag (Ortszeit) im Heimspiel gegen den direkten Division-Rivalen Houston Texans mit 19:23 und sind damit schon vor den übrigen Spielen am Sonntag fix eliminiert. Der 26-jährige Raimann, der als Left Tackle in der Offensive spielt, verpasste damit auch in seinem zweiten NFL-Jahr den Play-off-Einzug. Zuletzt hatten die Colts vor drei Jahren die finale Meisterschaftsphase erreicht.

Houston hat dagegen das Playoff-Ticket gebucht. Die Pittsburgh Steelers hielten ihre Chancen am Leben, bei den bereits qualifizierten Baltimore Ravens gelang ein 17:10. Die Steelers brauchen nun Schützenhilfe: Sie stehen in der Endrunde, wenn die Buffalo Bills bei den Miami Dolphins verlieren oder Jacksonville in Tennessee nicht gewinnt. Die Ravens standen bereits als bestes Team der AFC fest und schonten Star-Quarterback Lamar Jackson.

Die Play-offs 2024 starten am 13. Jänner mit der Wildcard-Runde. Die Sieger der beiden Conferences AFC und der NFC, die sich auf ihrem jeweiligen Ast durchsetzen, treffen schließlich in der Super Bowl aufeinander. Die 58. Ausgabe des NFL-Endspiels findet heuer am 11. Februar (12. Februar MEZ) in Las Vegas statt. (APA, sid, red, 7.1.2024)