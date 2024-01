Sasa Kalajdzic wechselt von den Wolverhampton Wanderers zu Eintracht Frankfurt. Action Images via Reuters/MATTHE

ÖFB-Teamstürmer Sasa Kalajdzic wechselt zurück in die deutsche Fußball-Bundesliga. Der 26-jährige Wiener wird vom englischen Premier-League-Club Wolverhampton Wanderers bis Saisonende an Eintracht Frankfurt verliehen.

"Sasa hat bereits bewiesen, dass er eine sehr gute Rolle in der Bundesliga spielen kann", sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche: "Seine Spielweise wird eine neue Komponente in unser Spiel bringen. Er ist ein abschlussstarker Spieler mit einem guten Stellungs- und Kopfballspiel. Wir sind der festen Überzeugung, dass er uns aufgrund seiner Erfahrung sofort helfen kann."

In Frankfurt soll der Zwei-Meter-Mann die Lücke füllen, die der im Sommer zu Paris St. Germain abgewanderte Stürmer Randal Kolo Muani hinterlassen hatte. Von 2019 bis 2022 spielte Kalajdzic in der Bundesliga für den VfB Stuttgart und erzielte in 60 Pflichtspielen 24 Tore.

Bei den Wanderers kam Kalajdzic, der im September 2022 einen Kreuzbandriss erlitten hatte, in dieser Saison kaum zu Einsatzminuten. In der Premier League gehörte er nur einmal zur Startformation, dazu kamen zwei Partien im EFL Cup von Beginn an. In der Liga legte er letztmals am 9. Dezember einen Kurzauftritt hin.

Im ersten Pflichtspiel nach der Winterpause gastiert Frankfurt zum Hinrundenabschluss am 13. Januar (15.30 Uhr/Sky) bei RB Leipzig. (sid, red, APA, 7.1.2024)