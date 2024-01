Angesichts einer laufenden Untersuchung der US-Behörden zieht das Unternehmen zurück, das allerdings nur in den USA. In Europa bleibt man vorerst bei den alten Behauptungen.

Die Reichweite bleibt auch im Jahr 2024 weiter einer der großen Diskussionspunkte rund um Elektroautos. Insofern ist es eigentlich kein Wunder, dass es manche Hersteller bei den entsprechenden Angaben mit der Wahrheit nicht ganz so genau nehmen. So steht gerade Tesla bereits seit längerem in der Kritik, dass man unrealistische Angaben in dieser Hinsicht macht, vergangenen Oktober hat das US-Justizministerium gar eine Untersuchung gegen den Autohersteller eingeleitet. Angesichts Dessen rudert das Unternehmen nun lieber selbst zurück

Reduktion

Tesla hat in den USA die Reichweitenangaben für gleich mehrere seiner Modelle reduziert, wie Electrek aufgefallen ist. So werden etwa beim Model Y Long Range nun nur mehr 310 statt 330 Meilen (500 statt 530 Kilometer) versprochen. Beim Model S Plaid mit 19-Zoll-Reifen sind es gar nur 359 statt 396 Meilen, beim Model X Plaid fällt der Unterschied mit 326 statt 333 Meilen hingegen deutlich geringer aus. Auch mehrere andere Modelle werden nun mit reduzierter Reichweite ausgewiesen.

Wer einen Tesla hat, muss öfter laden, als der Hersteller eigentlich verspricht. REUTERS/ARND WIEGMANN

All das gilt allerdings nur für die USA: In der EU listet der Autohersteller weiterhin die alten – und damit gerade selbst als falsch bestätigten – Angaben. Auch in Großbritannien sind noch die bisherigen Werte zu finden.

Was ebenfalls auffällt: Bei ganz neuen Modellen gab es auch in den USA keine Korrektur, darunter zählt etwa der Cybertruck oder das erst im Oktober in den USA eingeführte Model Y Rear-Wheel Drive. Das legt die Vermutung nahe, dass Tesla bei diesen schon von Anfang an genauere Messungen vorgenommen hat.

Neben der laufenden Untersuchung des Justizministeriums könnte die Änderung aber noch einen anderen Grund haben. Neue Vorschriften zwingen Elektroautohersteller in den USA nun nämlich einen breiteren Mix an Fahrmodi bei dieser Berechnung anzulegen.

Es bleibt zu viel

Die aktuelle Reduktion bedeutet übrigens nicht, dass Tesla damit jetzt realistische Angaben zur Reichweite macht, wie Electrek betont. Das könne man selbst leicht testen. Wer etwa sein Auto auf eine Reichweite von 300 Meilen lade, und dann eine Route von 260 Meilen anvisiert, werde von dem Fahrzeug automatisch zu einer Supercharger-Station geleitet, weil die internen Berechnungen sehr wohl wissen, dass sich das sonst nicht ausgeht. Das sei auch der Grund dafür, warum andere Hersteller in dieser Hinsicht zum Teil deutlich konservativere Werte angeben. (red, 7.1.2024)