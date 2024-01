Petra Vlhova auf dem Weg zur Halbzeitführung. AP/Giovanni Maria Pizzato

Kranjska Gora - Das Duell der beiden Slalom-Größen Mikaela Shiffrin und Petra Vlhova in Kranjska Gora fällt aus. Shiffrin fädelte im ersten Durchgang ein und schied damit erstmals seit den Olympischen Spielen im Februar 2022 in Peking im Slalom aus. Nach ihrem siebenten Rang im Riesentorlauf war bekannt geworden, dass die US-Amerikanerin kränklich ans Werk gegangen war. Vlhova führte zur Halbzeit am Sonntag jeweils 0,26 Sekunden vor der Deutschen Lena Dürr und der Kroatin Leona Popovic.

Bei neuerlich unwirtlichen Witterungsbedingungen am Podkoren war Katharina Liensberger als Sechste (+0,89) unmittelbar vor Katharina Huber (+0,95) beste Österreicherin. Katharina Truppe, wie Liensberger schon für ein Slalompodium in dieser Saison verantwortlich, fädelte ein. Die "Heimschläferin" aus Kärnten erlebte damit ein völlig verpatztes Slowenien-Wochenende. Im Riesentorlauf war sie 48. geworden. (APA, 7.1.2024)